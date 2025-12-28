وفاة دقدق.. قصة رحلته مع سرطان المخ ومسيرته الفنية

رحل اليوم مطرب المهرجانات دقدق، بعد صراع مع مرض سرطان المخ حيث عاني من أزمة صحية شديدة منذ فترة.

وكان دقدق قد تعرض خلال الفترة الماضية لانتكاسة صحية حادة، دخل على إثرها في غيبوبة كاملة، وسط تقارير طبية أشارت إلى الاشتباه في إصابته باضطرابات عصبية شبيهة بمرض الزهايمر، نتيجة ورم في المخ، وهو ما انعكس بشكل كبير على وظائف جسده وحالته الصحية العامة.

وبعد رحلة علاج امتدت لفترة طويلة خارج مصر، جرى ترتيب نقله من ألمانيا إلى القاهرة على متن طائرة طبية خاصة، لاستكمال علاجه وتلقي الرعاية اللازمة، بتكلفة تجاوزت 6 ملايين جنيه، بخلاف نفقات الطاقم الطبي المرافق.

وخلال أزمته الصحية، حظي دقدق بدعم واسع من عدد من نجوم المهرجانات، وكان من أبرزهم ويجز، الذي نشر صورة جمعته به، وناشد جمهوره الدعاء له بالشفاء، قائلاً: «تقوم بالسلامة يا دقدق».

أعمال دقدق

ويعد دقدق أحد الأسماء البارزة في ساحة المهرجانات، حيث حقق حضورًا لافتًا من خلال فرقة «الصواريخ»، التي خطفت الأنظار خلال مهرجان العلمين الأول تحت شعار «العالم علمين»، وقدمت مجموعة من أنجح أعمالها، من بينها «إخواتي»، «إيه ده إيه»، و«معروف إني ستار».

وتبقى أغنية «إخواتي» المحطة الأهم في مسيرتهم الفنية، بعدما حققت نجاحًا استثنائيًا وتجاوزت 272 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، لتظل شاهدًا على بصمة دقدق الفنية التي ستبقى حاضرة في ذاكرة جمهور المهرجانات.