عاجل
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وفاة دقدق.. قصة رحلته مع سرطان المخ ومسيرته الفنية

دقدق
دقدق
رحل اليوم مطرب المهرجانات دقدق، بعد صراع مع مرض سرطان المخ حيث عاني من أزمة صحية شديدة منذ فترة. 

وكان دقدق قد تعرض خلال الفترة الماضية لانتكاسة صحية حادة، دخل على إثرها في غيبوبة كاملة، وسط تقارير طبية أشارت إلى الاشتباه في إصابته باضطرابات عصبية شبيهة بمرض الزهايمر، نتيجة ورم في المخ، وهو ما انعكس بشكل كبير على وظائف جسده وحالته الصحية العامة.

وبعد رحلة علاج امتدت لفترة طويلة خارج مصر، جرى ترتيب نقله من ألمانيا إلى القاهرة على متن طائرة طبية خاصة، لاستكمال علاجه وتلقي الرعاية اللازمة، بتكلفة تجاوزت 6 ملايين جنيه، بخلاف نفقات الطاقم الطبي المرافق.

وخلال أزمته الصحية، حظي دقدق بدعم واسع من عدد من نجوم المهرجانات، وكان من أبرزهم ويجز، الذي نشر صورة جمعته به، وناشد جمهوره الدعاء له بالشفاء، قائلاً: «تقوم بالسلامة يا دقدق».

أعمال دقدق 

ويعد دقدق أحد الأسماء البارزة في ساحة المهرجانات، حيث حقق حضورًا لافتًا من خلال فرقة «الصواريخ»، التي خطفت الأنظار خلال مهرجان العلمين الأول تحت شعار «العالم علمين»، وقدمت مجموعة من أنجح أعمالها، من بينها «إخواتي»، «إيه ده إيه»، و«معروف إني ستار».

وتبقى أغنية «إخواتي» المحطة الأهم في مسيرتهم الفنية، بعدما حققت نجاحًا استثنائيًا وتجاوزت 272 مليون مشاهدة على موقع «يوتيوب»، لتظل شاهدًا على بصمة دقدق الفنية التي ستبقى حاضرة في ذاكرة جمهور المهرجانات.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

البرلمان الصومالي

البرلمان الصومالي يقرر رفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة البلاد

جانب من الحلقة

خبيرة نفسية: رتب أولوياتك في العام الجديد بدل قائمة أهداف مثالية

أرشيفية

غباشي: التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدف لـ«اصطياد في الماء العكر»

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

