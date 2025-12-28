قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش
صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
أول رد من شادي ريان طليق دينا طلعت.. تفاصيل

باسنتي ناجي

أصدر رجل الأعمال شادي ريان بيانًا توضيحيًا حول الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا ونسب إليه، حيث زعم البعض أنه يتحدث عن طليقته سيدة الأعمال دينا طلعت بعد انتشار شائعات عن ارتباطها بالإعلامي عمرو أديب.

شادي ريان

وكتب شادي ريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بيان توضيحي.. فيه فيديو اتداول مؤخرًا على بعض منصات التواصل واتاخد خارج سياقه، وطلع عليه اجتهادات وتفسيرات غير دقيقة، وحابب أوضح الآتي بكل احترام: أولًا: بحب أأكد احترامي الكامل لعيلتي، وخصوصًا أم أولادي، واللي هتفضل دايمًا محل احترام وتقدير.. علاقتنا كان وما زال أساسها الود والاحترام، وأي كلام أو ربط غير كده هو تدخل غير مقبول في حياتي الخاصة.. أنا بطبيعتي شخص بعيد عن الإعلام والسوشيال ميديا وكل تركيزي دايمًا على شغلي وأولادي، ومش من عادتي أعمل محتوى أو أظهر في فيديوهات.

وأضاف: "الفيديو اللي اتداول كان تسجيل عفوي وخاص، ومكانش موجه للنشر العام نهائي، وأي تفسير أو ربط غير ده غير صحيح تمامًا.. للأسف، ظهرت تعليقات فيها سب وتجريح وألفاظ غير لائقة من أشخاص ملهمش أي علاقة بيا، وده سلوك مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا".

وأكمل: “باناشد الجميع التوقف عن تداول الفيديو أو التعليق عليه بشكل يتجاوز الحقيقة، وبأكد إني محتفظ بكامل حقوقي القانونية، وهتتاخد الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز.. وده توضيح نهائي، وأي استخدام أو إعادة نشر لأي محتوى يخصني أو يخص أسرتي بدون وجه حق يُعد تجاوز غير مقبول، وهيتم التعامل معاه قانونيًا.. شكرًا لكل شخص تحلّى بالحكمة وحسن الظن وتقديري واحترامي للجميع”.

ليلى علوي وإلهام شاهين

ليلى علوي وإلهام شاهين في جنازة داود عبد السيد

عمرو أديب

أول رد من شادي ريان طليق دينا طلعت.. تفاصيل

مسلسل أولاد الراعي

لقطات جديدة من كواليس مسلسل أولاد الراعي.. صور

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

