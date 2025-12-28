أول رد من شادي ريان طليق دينا طلعت.. تفاصيل

أصدر رجل الأعمال شادي ريان بيانًا توضيحيًا حول الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا ونسب إليه، حيث زعم البعض أنه يتحدث عن طليقته سيدة الأعمال دينا طلعت بعد انتشار شائعات عن ارتباطها بالإعلامي عمرو أديب.

شادي ريان

وكتب شادي ريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بيان توضيحي.. فيه فيديو اتداول مؤخرًا على بعض منصات التواصل واتاخد خارج سياقه، وطلع عليه اجتهادات وتفسيرات غير دقيقة، وحابب أوضح الآتي بكل احترام: أولًا: بحب أأكد احترامي الكامل لعيلتي، وخصوصًا أم أولادي، واللي هتفضل دايمًا محل احترام وتقدير.. علاقتنا كان وما زال أساسها الود والاحترام، وأي كلام أو ربط غير كده هو تدخل غير مقبول في حياتي الخاصة.. أنا بطبيعتي شخص بعيد عن الإعلام والسوشيال ميديا وكل تركيزي دايمًا على شغلي وأولادي، ومش من عادتي أعمل محتوى أو أظهر في فيديوهات.

وأضاف: "الفيديو اللي اتداول كان تسجيل عفوي وخاص، ومكانش موجه للنشر العام نهائي، وأي تفسير أو ربط غير ده غير صحيح تمامًا.. للأسف، ظهرت تعليقات فيها سب وتجريح وألفاظ غير لائقة من أشخاص ملهمش أي علاقة بيا، وده سلوك مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا".

وأكمل: “باناشد الجميع التوقف عن تداول الفيديو أو التعليق عليه بشكل يتجاوز الحقيقة، وبأكد إني محتفظ بكامل حقوقي القانونية، وهتتاخد الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز.. وده توضيح نهائي، وأي استخدام أو إعادة نشر لأي محتوى يخصني أو يخص أسرتي بدون وجه حق يُعد تجاوز غير مقبول، وهيتم التعامل معاه قانونيًا.. شكرًا لكل شخص تحلّى بالحكمة وحسن الظن وتقديري واحترامي للجميع”.