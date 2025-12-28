لقطات جديدة من كواليس مسلسل أولاد الراعي.. صور

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات جديدة من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة".

المسلسل من بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد ونرمين الفقي وأمل بوشوشه وإيهاب فهمي وإيناس كامل وفادية عبد الغني وسامح السيد.

ويكشف "أولاد الراعي" الجانب الخفي في صراع رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من كتابة وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث "أولاد الراعى" في إطار اجتماعي مشوّق حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، وذلك خلال 30 حلقة من المنتظر عرضها على إحدى قنوات مجموعة المتحدة.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، على غرار أعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار التي حققت انتشارًا واسعًا في مواسم رمضان الماضية.