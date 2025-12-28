قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة قوية.. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات في مصر
محافظ كفر الشيخ يتفقد دورة رفع كفاءة باحثي الشئون القانونية.. صور
وزير الخارجية: مصر منفتحة على جميع الأطراف في ليبيا وتتواصل مع كل الوزراء بالشرق والغرب
للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026
بعد 6 سنوات من التوقف.. غانا تعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة
وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة
السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش
صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
فن وثقافة

لقطات جديدة من كواليس مسلسل أولاد الراعي.. صور

أحمد إبراهيم

نشرت منصات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات جديدة  من كواليس تصوير مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل على شاشات "المتحدة".

المسلسل من بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد ونرمين الفقي وأمل بوشوشه وإيهاب فهمي وإيناس كامل وفادية عبد الغني وسامح السيد.

ويكشف "أولاد الراعي" الجانب الخفي في صراع رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من كتابة وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

وتدور أحداث "أولاد الراعى" في إطار اجتماعي مشوّق حول صراع عائلي محتدم بين الأشقاء على المال والسلطة، وذلك خلال 30 حلقة من المنتظر عرضها على إحدى قنوات مجموعة المتحدة.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا، على غرار أعمال شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار التي حققت انتشارًا واسعًا في مواسم رمضان الماضية.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

وزارة العمل

الانتهاء من الاسبوع الرابع للتدريب لتعميق الوعي بقانون العمل الجديد

القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في مرحلة الاعادة للدوائر الملغاة

القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في مرحلة الإعادة للدوائر الملغاة

وزارة العمل

1492 فرصة عمل بـ 22 شركة كبرى بالسويس

بالصور

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

