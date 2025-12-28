خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

أكدت بسنت يوسف، خبيرة التاروت، أنه في مصر هيكون في كشف فساد كبير في 2026 وهيكون في تغيرات إدارية من فوق لتحت ومن تحت لفوق في كل الهيئات والمؤسسات.

وتابعت خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “هيكون في رقابة شديدة جدا والنيابة الإدارية والرقابة المالية هيكون عندهم شغل كتير السنة الجاية خاصة الفترة من فبراير ليونيو هنسمع فيها حاجات كتيرة أوي”.

وتابعت: "من نص 2026 لآخر2027 هيتفك فيها أسحار وأعمال كتيرة أوي، وهناك تحذيرات لأبراج الثور والعقرب والجوزاء، لابد أن يحموا أسرارهم وعندهم شفافية، مضيفا:"السنة دي كشف وفرز، وسنة 3 كلمات فرصة والقرارات والعلاقات".

ثم وجه أديب، سؤالا لـ بسنت يوسف: “أنا معمول لي سحر ولا لا؟”.

وردت أديب:"أنت معمول لك أسحار مش سحر بس مش متأثر ومش سهل تتأثر بيه ومعمول لك من زمان لكن أنت ربنا محصنك".