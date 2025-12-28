قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغيرات إدارية .. خبيرة تاروت تتنبأ لـ عمرو أديب بكشف فساد كبير في مصر عام 2026
إصابة «بن رمضان» في مباراة تونس ونيجيريا بكأس الأمم الأفريقية .. تفاصيل
أتالانتا يحتفي بتوهج «لوكمان» بعد ليلة استثنائية أمام تونس في كأس أمم أفريقيا
«كان حلمه يتدرب هنا».. جامعة بورسعيد تخلد اسم شهيد السباحة يوسف عبد الملك | شاهد
خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل
تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025 ومواعيد المشاهدة
محامي عمرو الدجوي يكشف مفاجآت صادمة في نزاع العائلة: سرقة خزائن الدكتورة نوال بالزمالك وأكتوبر|فيديو
نيجيريا ثاني المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2
إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارس
بسبب برنامج مني الشاذلي.. حبس مها الصغير شهر لانتهاك حقوق الملكية الفكرية
عبادة في الشتاء أوصى بها النبي .. تعرف على أجرها الكبير
كأس مصر | عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك استعداداً لمواجهة بلدية المحلة
توك شو

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

عمرو اديب
عمرو اديب
عبد الخالق صلاح

أكدت بسنت يوسف، خبيرة التاروت، أنه في مصر هيكون في كشف فساد كبير في 2026 وهيكون في تغيرات إدارية من فوق لتحت ومن تحت لفوق في كل الهيئات والمؤسسات.

وتابعت خلال برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “هيكون في رقابة شديدة جدا والنيابة الإدارية والرقابة المالية هيكون عندهم شغل كتير السنة الجاية خاصة الفترة من فبراير ليونيو هنسمع فيها حاجات كتيرة أوي”.

وتابعت: "من نص 2026 لآخر2027 هيتفك فيها أسحار وأعمال كتيرة أوي، وهناك تحذيرات لأبراج الثور والعقرب والجوزاء، لابد أن يحموا أسرارهم وعندهم شفافية، مضيفا:"السنة دي كشف وفرز، وسنة 3 كلمات فرصة والقرارات والعلاقات".

ثم وجه أديب، سؤالا لـ بسنت يوسف: “أنا معمول لي سحر ولا لا؟”.

وردت أديب:"أنت معمول لك أسحار مش سحر بس مش متأثر ومش سهل تتأثر بيه ومعمول لك من زمان لكن أنت ربنا محصنك".

بسنت يوسف خبيرة التاروت فساد كبير

