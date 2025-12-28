طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال

أعلنت الفنانة شاهيستا انفصالها رسميًا عن زوجها السيناريست أمين جمال، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واكتفت شاهيستا بكتابة كلمة «Single»، في اهلان واضح منها بانتهاء العلاقة الزوجية، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب الانفصال أو توقيته.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السيناريست أمين جمال بشأن ما تم تداوله، فيما تفاعل عدد من متابعي الفنانة مع المنشور، متمنين لها السعادة في حياتها القادمة.

احدث أعمال شاهيستا

يُذكر أن شاهيستا شاركت مؤخرًا في عدد من الأعمال الدرامية، كان آخرها مسلسل «منجم دهب»، الذي قدمت خلاله دورًا مختلفًا لاقى تفاعلًا من الجمهور.