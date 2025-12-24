فاكهة غير متوقعة تقوي المخ وتمنع السرطان وآلزهايمر والتجاعيد.. اكتشفها

العنب غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة ويمتلك فوائد صحية عديدة للجسم والبشرة كما أنه غني بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم.

وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك إليك أهم فوائد تناول العنب للصحة والبشرة.

يساعد جهازك المناعي



بما أن العنب مصدر غني بفيتامين سي ، فقد يساعد جهازك المناعي على مكافحة العدوى البكتيرية والفيروسية مثل عدوى الخميرة.

إذا كان لدينا جهاز مناعة قوي، فإن جسمنا يكون أكثر قدرة على مكافحة ومنع أي مرض مفاجئ قصير المدى.

يقي من السرطان



قد يساعد العنب، الغني بمضادات الأكسدة، في مكافحة الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تتلف الخلايا وقد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان لذا فإن مضادات الأكسدة تخرج وتقلل ما نسميه الإجهاد التأكسدي للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

يحتوي العنب على مضاد الأكسدة المعروف باسم ريسفيراترول، والذي قد يحمي من السرطان عن طريق تقليل الالتهاب ومنع نمو الخلايا السرطانية.

كما يحتوي العنب على الكاتيكينات والكيرسيتين والأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة أخرى قد تشكل مزيجاً فعالاً لمكافحة السرطان.

يخفض ضغط الدم



العنب منخفض جداً في الصوديوم كما إنه مناسب جداً لنظام غذائي منخفض الصوديوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم.

العنب غني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وإذا كان استهلاكك للبوتاسيوم منخفضاً، فقد تكون أكثر عرضة لخطر ارتفاع ضغط الدم.

يحمي من أمراض القلب



قد لا يقتصر دور الريسفيراترول على المساعدة في الوقاية من السرطان فحسب، بل ثبت أيضاً أنه يساعد في الحماية من أمراض القلب.

كما أظهرت دراسة أن أولئك الذين كانت حميتهم الغذائية تحتوي على نسبة بوتاسيوم أعلى من نسبة الصوديوم كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب مقارنة بالأفراد الذين لم تكن حميتهم الغذائية تحتوي على نفس القدر من البوتاسيوم.

يخفض الكوليسترول المرتفع



ستجد الكثير من الألياف في العنب، مما يجعله خيارًا جيدًا للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

في دراسة أجريت على أشخاص يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، تبين أن أولئك الذين تناولوا ثلاثة أكواب من العنب الأحمر يومياً لمدة ثمانية أسابيع انخفض لديهم إجمالي الكوليسترول والكوليسترول الضار (LDL).

يحمي من مرض السكري



يحتوي العنب على رقم مؤشر جلايسيمي منخفض ، مما يعني أنه لن يرفع نسبة السكر في الدم.

في الواقع، تشير الدراسات إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في العنب قد تقلل من مستويات السكر في الدم وقد تزيد من حساسية الأنسولين ، مما قد يساعد جسمك على استخدام الجلوكوز.

الحفاظ على صحة الدماغ



يكمن السر في مادة الريسفيراترول، التي تُفيد الجسم بطرق عديدة و يُساعد هذا المضاد للأكسدة القوي على تقليل الإجهاد التأكسدي، مما قد يكون له تأثير إيجابي على الدماغ.

مرض باركنسون ومرض الزهايمر، قد تكون علامات على الإجهاد التأكسدي ويساعد الريسفيراترول في تقليل فرص الإصابة بهذه الأمراض

على الرغم من أن إحدى الدراسات تُظهر إمكانات مضادات الأكسدة عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الاضطرابات المعرفية، إلا أنه لا يزال هناك حاجة إلى إجراء أبحاث على البشر لفهم ما إذا كانت مفيدة حقًا.

يحسن صحة العظام



بفضل فيتامين ك والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، قد يساعدك تناول العنب في الحفاظ على عظام قوية.

على الرغم من أن جميع هذه العناصر الغذائية مهمة لصحة العظام، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم كيفية مساهمة العنب في صحة العظام بشكل كامل.

يؤخر الشيخوخةوالتجاعيد

إذا كنت تسعى لمحاربة علامات التقدم في السن، فقد يساعدك العنب في الحفاظ على شبابك.

يحفز الريسفيراترول (نعم، مضاد الأكسدة القوي هذا مرة أخرى) جين SirT1، الذي تم ربطه بزيادة متوسط ​​العمر من خلال التأثير على بنية الخلية وحماية الخلايا.

يساعد على حماية جينات معينة مما يؤدي إلى شيخوخة صحية وطول العمر.

يحسن النوم



هل تواجه صعوبة في الحصول على نوم هانئ ليلاً؟ قد يساعدك العنب على النوم.

يحتوي العنب على نسبة من الميلاتونين، لذا فهو وجبة خفيفة رائعة في المساء فهو لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعدك على النوم.

