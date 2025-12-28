مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر

اعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات مالية مضاعفة علي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد وداع بطولة كأس مصر .

وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة أنه قرر توقيع عقوبات مالية مضاعفة علي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .



وحسب ما علم صدي البلد بان لائحة الفريق تنص على خصم 20% من إجمالي الرواتب الشهرية لكل لاعب في حالة وداع بطولة كأس مصر.



وقال المصدر إن بناء على مشاروات جرت على مدار اليوم وعقب عودة وليد صلاح الدين إلى سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم باعمال المشرف على قطاع الكرة تقرر مضاعفتها لتصل إلى نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% من الرواتب الشهرية ولكن ستكون بنسب متراوحة طبقا لتقرير من وليد صلاح الدين مدير الكرة.



وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.



تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.

