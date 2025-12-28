قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل.. ووافقنا على طرح 34 مشروعا مائيا
نجل الزعيم: عادل إمام ما زال أعلى أجرا في الوطن العربي
وزير الخارجية: قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر.. ولن نفرط في حقوقنا المائية
القبض على شخص يدفع رشاوى للناخبين في البحيرة
على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر
سنة النبي قبل النوم.. 5 أمور تحفظك طوال الليل لا تغفل عنها
والد الطفلة رقية: رصاصة من العريس اخترقت رأس ابنتي ورفض نقلها للمستشفى.. وبعد تغييره لأقواله تبرأ منه محاموه وانسحبوا من القضية | القصة الكاملة لفتاة البراجيل
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
القبض على سيدة توزع أموالا على الناخبين في الفيوم
الدفاع الروسية: تدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون ثلاث ساعات
وزير الخارجية: مصر قدمت 72% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة
وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا
رياضة

مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر

فريق الأهلي
فريق الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

اعلن النادي الأهلي توقيع عقوبات مالية مضاعفة علي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد وداع بطولة كأس مصر .
وقال وليد صلاح الدين مدير الكرة أنه قرر توقيع عقوبات مالية مضاعفة علي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم .
 

وحسب ما علم صدي البلد بان لائحة الفريق تنص على خصم 20% من إجمالي الرواتب الشهرية لكل لاعب في حالة وداع بطولة كأس مصر.
 

وقال المصدر إن بناء على مشاروات جرت على مدار اليوم وعقب عودة وليد صلاح الدين إلى سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والقائم باعمال المشرف على قطاع الكرة تقرر مضاعفتها لتصل إلى نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% من الرواتب الشهرية ولكن ستكون بنسب متراوحة طبقا لتقرير من وليد صلاح الدين مدير الكرة.
 

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المصرية للاتصالات، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
 

تقدم الأهلي بهدف بقدم عمر كمال عبد الواحد في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح المنافس في تسجيل هدف التعادل ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط الثاني الإضافي، والهدفان عن طريق اللاعب البديل مصطفى فوزي، كما شهدت المباراة حالة طرد للاعب الأهلي طاهر محمد طاهر.
 

