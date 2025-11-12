الأوقاف تعلن أسماء الناجحين في اختبار صرف بدل التميز العلمي لشهر أكتوبر

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الأئمة والواعظات والإداريين والعاملين بمستشفى الدعاة في اختبار صرف بدل التميز العلمي لشهر أكتوبر 2025م، من الحاصلين على درجات الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليا (نظام السنتين).

أسماء الناجحين بمستشفى الدعاة في اختبار صرف بدل التميز العلمي

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الأربعاء، أن هذا الإعلان يأتي في إطار حرصها على تقدير الكفاءات العلمية وتشجيع الاجتهاد في التحصيل الأكاديمي بين العاملين بالقطاع الدعوي والإداري، تأكيدًا لنهجها في دعم العلم والتميز الوظيفي.

ودعت وزارة الأوقاف، مديري المديريات الإقليمية وإدارة مستشفى الدعاة إلى تفويض مندوب رسمي بخطاب معتمد للتوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية؛ لاستلام النتيجة بعد اعتمادها رسميا، تمهيدا لاتخاذ إجراءات صرف بدل التميز العلمي للمستحقين.