على طريقة لصوص ولكن ظرفاء .. الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالدرب الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة من مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم بإكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل المحل المملوك له.

بالفحص تبين قيام مرتكب الواقعة بإحداث كسر أعلى سطح المحل والدلوف للداخل من خلال فتحة أعلى ماكينة الباب الجرار الخاص بالمحل.



بإجراء التحريات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "بمحيط محل المجوهرات المبلغ بسرقته") بمكان إختبائه بمسكن نجل عمه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا ، وبسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمكان إخفائها بحفرة بذات المنزل.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.



