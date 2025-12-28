قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

حادث قنا
حادث قنا
يوسف رجب

لفظت المستشارة سهام صبرى الأنصارى، وكيل نيابة إدارية، أنفاسها الأخيرة فى حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات، عقل إنهائها أعمال فرز لجنة انتخابات فرعية بقرية المحروسة.

فيما أصيب موظفان كانا برفقتها فى سيارة ملاكى خلال الحادث، وتبين أنهما كانا فى طريقهما إلى اللجنة العامة بمدينة قنا الجديدة، بعد إنهاء أعمال فرز اللجنة الفرعية.


 

وجرى نقل جثة المستشارة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات، نتج عنه إصابة ٣ أشخاص.
 

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة المستشارة سهام صبرى الأنصارى، توفيت عقب وصولها إلى المستشفى، وإصابة ولمياء حسن الشاذلي، وشعبان أسعد مختار، أثناء عودتهم من لجنة انتخابية بقرية المحروسة.
 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

