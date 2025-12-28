وفاة ناخب أمام لجنة عقب الإدلاء بصوته فى قنا

لفظ مواطن أنفاسه الأخيرة أمام لجنة بقرية هو فى نجع حمادى شمال قنا، عقب الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة.

وتبين وفاة بهاء حفنى ٥٥ عاماً، أمام لجنة انتخابية بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى، عقب الإدلاء بصوته فى الانتخابات.

وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى نجع حمادى العام لتوقيع الكشف الطبى، للتأكد حالة الوفاة، فتم نقله إلى المشرحة.

وأشار الأهالى، إلى أن المتوفى جاء للمشاركة فى العملية الانتخابية، وبعد الانتهاء من الادلاء بصوته والخروج من اللجنة سقط مغشياً عليه، وتبين بعد نقله إلى المستشفى أنه فارق الحياة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.