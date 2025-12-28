قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشهد غلق الصناديق الانتخابية ويتابع عمليه الفرز عبر الفيديو كونفرانس

مركز سيطرة الشبكة الوطنية
مركز سيطرة الشبكة الوطنية
يوسف رجب

شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم الاحد، غلق اللجان الانتخابية بجميع المقار الانتخابية بالمحافظة، وذلك عقب انتهاء فعاليات اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتابع أعمال فرز الأصوات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامى علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عبد الخالق، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وأنور ياسين، مدير إدارة شؤون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن محافظ قنا، من رؤساء الوحدات المحلية، على انتظام أعمال غلق لجان الاقتراع، وفقاً للمواعيد والإجراءات القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بجميع المقار الانتخابية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأشار عبدالحليم، إلى أن اللجان العامة بمراكز ومدن المحافظة باتت مستعدة تمامًا لبدء أعمال فرز الأصوات الانتخابية، فور الانتهاء من عملية التصويت، داخل نفس مقار اللجان، تحت اشرف القضاة ورؤساء اللجان، وبحضور لجان الإشراف ومندوبي المرشحين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب الصحفيين والإعلاميين، مؤكدا أن عملية التصويت جرت بسلاسة وانتظام على مدار يومي الاقتراع، في المواعيد المحددة من التاسعة صباحًا وحتى انتهاء الفترة الرسمية، وسط أجواء آمنة ومنظمة، دون رصد أية معوقات جوهرية.

كما أشاد محافظ قنا، بحجم المشاركة الإيجابية التي شهدتها اللجان والمقار الانتخابية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا أن تلك المشاركة تبرهن على الوعي الوطني والمسؤولية المجتمعية لدى القنائيين، ودعمهم لخطط التنمية المستدامة، من أجل إستكمال مسيرة التقدم والبناء التى تشهدها مصر فى ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

قنا غلق الصناديق الانتخابية انتخابات مجلس النواب أعمال الفرز أخبار قنا

