محافظات

لليوم الثاني.. محافظ قنا يتابع أعمال فتح اللجان بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا
مركز سيطرة الشبكة الوطنية بقنا
يوسف رجب

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لليوم الثاني علي التوالي سير العملية الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن، في إطار المتابعة الدورية للعملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، إلى جانب أنور يس، مدير إدارة شؤون المجالس وأحمد عبد الخالق، مدير مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة.

ووجه محافظ قنا، بتقديم أوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد أي شكاوى أو خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة.

وشدد عبدالحليم، على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين بما يضمن تقديم الدعم اللازم وإنجاح العملية الديمقراطية.

وأكد محافظ قنا، أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة شملت أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان وتوفير وسائل النقل ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لمشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري.
 

ووجه عبدالحليم، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال العملية الانتخابية باعتبار ذلك واجب وطني، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة، وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.
 

