محافظ قنا يفاجئ موقفي دندرة ونقادة بحملة تفتيشية لضبط منظومة النقل



فاجأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، موقفي دندرة ونقادة بحملة تفتيشية موسعة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الالتزام داخل المواقف، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المروري وضبط منظومة النقل، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وشملت الحملة، إجراء اختبارات تحليل مخدرات للسائقين، إلى جانب فحص الإطارات والتراخيص وحالة الفرامل، للتأكد من السلامة الفنية للمركبات، بما يضمن توفير وسائل نقل آمنة والحد من المخاطر والحوادث على الطرق.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من: نور البريجي، مدير مشروع سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، ومحمد حسن، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأحمد فيصل، مدير مشروع المواقف بمركز قنا، إلى جانب النقيب حسام العمدة ممثل إدارة المرور، وعدد من أفراد مباحث المرور، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضبط منظومة العمل داخل المواقف.

ووجه محافظ قنا، إدارة المرور بمراجعة سنوات انتهاء الإطارات والتأكد من سنة الصنع، بما يضمن مرونتها وصلاحيتها للاستخدام، حفاظًا على سلامة الركاب والسائقين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس عناصر الأمان.

كما شدد محافظ قنا، على إدارة المواقف بضرورة إزالة كافة أشكال العشوائيات داخل المواقف، والتنظيم الكامل لخطوط السير، ومنع أي ممارسات من شأنها التأثير سلبًا على حركة الدخول والخروج أو الإضرار بحقوق المواطنين.

و وجه عبدالحليم، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بمراجعة موقف المحال التجارية المحيطة بالمواقف، والاهتمام بالمظهر الحضاري والنظافة العامة، بما يعكس صورة حضارية للمحافظة ويلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمة نقل منظمة وآمنة.





