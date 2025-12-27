قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يفاجئ موقفي دندرة ونقادة بحملة تفتيشية لضبط منظومة النقل

جولة مواقف قنا
جولة مواقف قنا
يوسف رجب


فاجأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، موقفي دندرة ونقادة بحملة تفتيشية موسعة، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الالتزام داخل المواقف، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط المروري وضبط منظومة النقل، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وشملت الحملة، إجراء اختبارات تحليل مخدرات للسائقين، إلى جانب فحص الإطارات والتراخيص وحالة الفرامل، للتأكد من السلامة الفنية للمركبات، بما يضمن توفير وسائل نقل آمنة والحد من المخاطر والحوادث على الطرق.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من: نور البريجي، مدير مشروع سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، ومحمد حسن، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأحمد فيصل، مدير مشروع المواقف بمركز قنا، إلى جانب النقيب حسام العمدة ممثل إدارة المرور، وعدد من أفراد مباحث المرور، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضبط منظومة العمل داخل المواقف.

ووجه محافظ قنا، إدارة المرور بمراجعة سنوات انتهاء الإطارات والتأكد من سنة الصنع، بما يضمن مرونتها وصلاحيتها للاستخدام، حفاظًا على سلامة الركاب والسائقين، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس عناصر الأمان.

كما شدد محافظ قنا، على إدارة المواقف بضرورة إزالة كافة أشكال العشوائيات داخل المواقف، والتنظيم الكامل لخطوط السير، ومنع أي ممارسات من شأنها التأثير سلبًا على حركة الدخول والخروج أو الإضرار بحقوق المواطنين.

و وجه عبدالحليم، مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بمراجعة موقف المحال التجارية المحيطة بالمواقف، والاهتمام بالمظهر الحضاري والنظافة العامة، بما يعكس صورة حضارية للمحافظة ويلبي تطلعات المواطنين في الحصول على خدمة نقل منظمة وآمنة.



قنا حملة تفتيشية موسعة تعزيز الانضباط المروري منظومة النقل سلامة الركاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إقبال من كبار السن للادلاء باصواتهم في جولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

منتخب مصر

3 أرقام قياسية لمنتخب مصر.. الفراعنة يواصلون كتابة التاريخ في أمم أفريقيا

انتخابات مجلس النواب

مجلس النواب 2025.. انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الدوائر الملغاة بعدد من المحافظات

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد