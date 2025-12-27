قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية
اختبار طبي لـ عبدالله السعيد اليوم لحسم موقفه من المشاركة أمام بلدية المحلة
المشاط : 2026 سيشكل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري
القبض على شخص يوززع رشاوى على الناخبين في أبو حمص بالبحيرة
بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بحي الجمرك وسط الإسكندرية
موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة فى كأس مصر والقناة الناقلة
بحثا تطورات الأوضاع في الإقليمي.. اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره النرويجى
الدواجن البروتين الأرخص في مصر.. توقعات باستقرار الأسعار خلال رمضان
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة
كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026
محافظات

محافظ قنا يتفقد اللجان الانتخابية بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب

انتخابات قنا
يوسف رجب


أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة الاستحقاقات الدستورية وسير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والشفافية.

رافقه خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف سعد، مدير إدارة قنا التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وخلال الجولة شدد محافظ قنا على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتعامل بحيادية تامة مع جميع المواطنين مع التأكيد على توفير المناخ الآمن الذي يضمن ممارسة الناخبين لحقهم الدستوري بحرية ويسر دون أي معوقات.

كما تابع محافظ قنا، انتظام الخدمات اللوجستية داخل اللجان وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية والتأكد من وجود الكراسي المتحركة والمداخل المخصصة لذوي الهمم وكبار السن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم وضمان مشاركتهم الفعالة في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

وأكد محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية لتأمين محيط اللجان والحفاظ على الانضباط مع رفع درجة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي طوارئ قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأشار عبدالحليم، إلى أن المشاركة الإيجابية للمواطنين تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على دعم مسيرة الديمقراطية، مشيداً بدور المرأة الفعال في المشاركة السياسية ومؤكدا أن الدولة المصرية وفرت كافة الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

واختتم محافظ قنا، جولته بتوجيه الشكر للقضاة المشرفين والعاملين باللجان والأجهزة الأمنية والتنفيذية، مثمناً جهودهم في إنجاح اليوم الأول لجولة الإعادة ومؤكدا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة العملية الانتخابية حتى إغلاق صناديق الاقتراع وإعلان النتائج وفقا للقانون.

يذكر أن عدد المواطنين المقيدين بجداول الناخبين بمحافظة قنا يبلغ 2 مليون و215 ألف و411 ناخبا يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية و352 لجنة فرعية موزعين على 4 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة.

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الزمالك

فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

محمدشحاتة

أول تعليق من محمد شحاتة بعد مواجهة منتخبي مصر وجنوب أفريقيا

الأهلي مع المصرية للاتصالات

تاريخ مواجهات الأهلي مع المصرية للاتصالات

مباراة المغرب ومالي

الوضع معقد.. ترتيب مجموعة المغرب بعد تعادل مالي بـ كأس أمم أفريقيا

الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين

ما الذي يحدث للشعر بعد البروتين والكيراتين

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف

الأكاديمية العسكرية المصرية تشكل مجلس علمى برئاسة وزير الأوقاف لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

صورة من الزيارة

لمحبي الحلويات السريعة.. طريقة عمل حلى القشطية بخطوات سهلة

طريقة عمل حلى القشطية

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

