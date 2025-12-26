لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها لإنجاز الإجراءات في قنا



باشرت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 546 لسنة 2025 أعمالها لفحص أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة التراخيص، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بهدف تيسير وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



و ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من: حجازي محمد سيد، ممثل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم، من إدارة التخطيط العمراني، وحسن أبو الخير، من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، إلى جانب حمدي عبد الوهاب محمد، من مركز المعلومات، بما يضمن التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية والإدارية.

و أسفرت متابعة أعمال اللجنة عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم إصدار 32 رخصة بناء بمركز قنا، فضلًا عن صدور 15 بيان صلاحية بقرى مركز قنا، إلى جانب إصدار 83 بيان صلاحية موقع خاص بمدينة قنا، فى خطوة تعكس الجهود المبذولة لتقليل معدلات التأخير وتحسين سرعة الإنجاز.

و فيما يتعلق بملفات التقسيمات، جرى مراجعة تقسيم نقابة الزراعيين، وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة جمعية نقابة الزراعيين لتقديم تعديل التقسيم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمراجعته وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيدًا لاعتماده نهائيًا من المحافظ والعمل به.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع تقسيم نقابة المهندسين، حيث جرت مخاطبة الجمعية المختصة لموافاة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بكشوف بأسماء ملاك قطع الأراضي، والتقدم بملف تعديل التقسيم لمراجعته فنيًا وقانونيًا، تمهيدًا للعرض على المحافظ لاعتماده بشكل نهائى.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على إحكام السيطرة على منظومة التراخيص، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة.



