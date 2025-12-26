قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها لإنجاز الإجراءات في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب


باشرت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 546 لسنة 2025 أعمالها لفحص أسباب تأخر إصدار تراخيص البناء، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الإدارى ورفع كفاءة منظومة التراخيص، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بهدف تيسير وتسريع إجراءات استخراج تراخيص البناء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

و ضمت اللجنة في عضويتها كلًا من: حجازي محمد سيد، ممثل إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم، من إدارة التخطيط العمراني، وحسن أبو الخير، من إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، إلى جانب حمدي عبد الوهاب محمد، من مركز المعلومات، بما يضمن التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية والإدارية.

و أسفرت متابعة أعمال اللجنة عن تحقيق نتائج ملموسة، حيث تم إصدار 32 رخصة بناء بمركز قنا، فضلًا عن صدور 15 بيان صلاحية بقرى مركز قنا، إلى جانب إصدار 83 بيان صلاحية موقع خاص بمدينة قنا، فى خطوة تعكس الجهود المبذولة لتقليل معدلات التأخير وتحسين سرعة الإنجاز.

و فيما يتعلق بملفات التقسيمات، جرى مراجعة تقسيم نقابة الزراعيين، وعلى ضوء ذلك تم مخاطبة جمعية نقابة الزراعيين لتقديم تعديل التقسيم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لمراجعته وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تمهيدًا لاعتماده نهائيًا من المحافظ والعمل به.

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مشروع تقسيم نقابة المهندسين، حيث جرت مخاطبة الجمعية المختصة لموافاة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بكشوف بأسماء ملاك قطع الأراضي، والتقدم بملف تعديل التقسيم لمراجعته فنيًا وقانونيًا، تمهيدًا للعرض على المحافظ لاعتماده بشكل نهائى.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على إحكام السيطرة على منظومة التراخيص، وتحقيق الانضباط العمراني، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين، ويعزز جهود الدولة في تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة.


 

قنا منظومة التراخيص تراخيص البناء نقابة الزراعيين نقابة المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

محافظ قنا

لجنة فحص تراخيص البناء تواصل أعمالها لإنجاز الإجراءات في قنا

محافظة سوهاج

سوهاج: جاهزية 550 مقر و586 لجنة لإجراء الإعادة مجلس النواب 2025

مؤتمر القلب بجامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد المؤتمر السنوي السادس لأمراض القلب.. صور

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد