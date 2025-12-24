قنا تبحث مع هيئة سلامة الغذاء آليات تشديد الرقابة على شركات الأغذية

بحث اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، مع ممثلي الهيئة العامة لسلامة الغذاء، آليات تشديد الرقابة على شركات الأغذية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية، في إطار تكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وحرص الدولة على حماية صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور كل من: الدكتور أسامة محمد، أمين مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقنا والأقصر، والعميد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وعبد المنعم محمد حسين، مدير عام الرقابة التموينية، وعلاء الدين محمد، مدير عام الغرفة التجارية، ويوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى جانب عدد من رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.

وتناول الاجتماع مناقشة بنود الكتاب الدوري، والذي يستهدف إحكام منظومة التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات التنفيذية والرقابية، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل الأسواق وضمان سلامة السلع الغذائية المتداولة.

كما تم استعراض دور واختصاصات الهيئة العامة لسلامة الغذاء في متابعة سلامة المنتجات الغذائية خلال مختلف مراحل الإنتاج والتداول، إلى جانب مناقشة آليات التعاون بين الوحدات المحلية والهيئة خلال الحملات الميدانية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تنفيذ ندوات توعوية بمراكز المحافظة المختلفة، بالتعاون مع مجمع إعلام قنا، لتعريف المواطنين بحقوقهم تجاه السلع الغذائية، ونشر الإرشادات الصادرة عن هيئة سلامة الغذاء عبر الصفحات الرسمية للمحافظة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على إتاحة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالغذاء على الرقم 01555771100





