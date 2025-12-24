أخبار قنا: إصابة شاب بطلق ناري في نجع عزوز بدشنا.. والمحافظ يتابع مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى العام

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث خلال الـ24 ساعة الماضية كان أبرزها حبس شاب بقنا 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لسب فتاة عبر فيس بوك، إصابة شاب بطلق ناري في نجع عزوز بدشنا، مجمع الإعلام يناقش"دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم صناعة الحرير"، المحافظ يكرم دارسة من ذوي الهمم لحصولها على شهادة محو الأمية ويزور المستشفى العام لمتابعة مستوى الخدمات الصحية، وضبط الشاب المتهم بإطلاق النار على شقيقه الأصغر.





حبس شاب بقنا 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لسب فتاة عبر فيس بوك

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة جنح الدائرة الثالثة، بمعاقبة شاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بسب فتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بدائرة مركز قوص، جنوب قنا.

وترجع وقائع القضية إلى فبراير 2025، عندما تقدمت فتاة ببلاغ إلى قسم تكنولوجيا المعلومات ومباحث الإنترنت بمديرية أمن قنا، اتهمت فيه شابًا، بسبّها وقذفها عبر تطبيق تواصل اجتماعى "فيس بوك".

بنيران صديقة.. إصابة شاب بطلق ناري في نجع عزوز بقنا

أصيب شاب بطلق نارى بسبب خلافات مع شقيقه فى نجع عزوز بدشنا شمال قنا، وتبين أن مشاجرة وقعت بين المجنى عليه وشقيقه بسبب خلافات بينهما، انتهت بطلق نارى اخترق جسد المجنى عليه.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب بطلق نارى فى نجع عزوز التابع لمركز دشنا.

مجمع إعلام قنا يناقش"دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم صناعة الحرير"

نظم مجمع إعلام قنا ، بالتعاون مع مؤسسة النداء، ندوة حول " دور منظمات المجتمع المدني في دعم صناعة الحرير"، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي العمل الأهلى الضلع الثالث للتنمية تحت شعار "مجتمعنا مسؤليتنا" برعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

وقال الدكتور علي ماهر، مدير مشروعات بمؤسسة النداء، إن محافظة قنا تتمتع بالعديد من الحرف التراثية منها ما هو قائم وما يحتاج إلى تطوير، بجانب ما تم اضافته للحرف التراثية القنائية، منها ورش الارابيسك بقرية الجمالية، والتطعيم بالصدف بقرية الكلاحين، وصناعة الجلود بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي.



محافظ قنا يكرم دارسة من ذوي الهمم لحصولها على شهادة محو الأمية

كرم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدارسة ملك محمد أحمد محارب، من ذوي الهمم، من قرية العقب التابعة لمركز قوص، لحصولها على شهادة محو الأمية وتعليم الكبار، تقديراً لإرادتها القوية وإصرارها على التعلم وتجاوز التحديات، في نموذج إنساني يعكس قيمة الإصرار والطموح.

يأتي هذا التكريم في إطار اهتمام محافظة قنا بملف محو الأمية وتعليم الكبار، ودعمها لقصص النجاح الملهمة التي تجسد معاني التحدي، وتؤكد أن الإعاقة لا تمثل عائقا أمام تحقيق الذات وبناء مستقبل أفضل، في ظل توجهات الدولة نحو تمكين الإنسان والاستثمار في قدراته.

ضبط الشاب المتهم بإطلاق النار على شقيقه الأصغر في قنا

تمكنت قوة أمنية بقنا، من ضبط الشاب المتهم بإطلاق أعيرة نارية على شقيقه الأصغر بسبب خلافات ميراث بينهما فى قرية نجع عزوز بمركز دشنا شمال قنا.

وتبين أن خلافات نشبت بين الشقيقان بسبب خلافات الميراث، انتهت إلى إطلاق الشقيق الأكبر أعيرة نارية على شقيقه الأصغر ما أدى إلى إصابته بطلق نارى نُقل على إثره إلى المستشفى.

محافظ قنا يزور المستشفى العام لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مستشفى قنا العام، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والوقوف على انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من توافر الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، في إطار حرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وخلال جولته المفاجأة، استمع محافظ قنا إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين والمرضى، وحرص على تفقد عدد من الأقسام الحيوية، شملت العيادات الخارجية، ووحدة العناية المركزة، والأقسام الداخلية، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بمواعيد العمل المقررة.