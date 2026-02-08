فرح الزاهد: دور «حبيبة» في روج أسود تحدٍّ لتجسيد واقعة عنف منزلي

صرحت الفنانة فرح الزاهد شعورها بالأهمية والمسؤولية الكبيرة عند قراءة دورها في مسلسل روج أسود، الذي يناقش خمس قصص مستوحاة من وقائع حقيقية داخل محاكم الأسرة المصرية.

وأشارت إلى أن هذه الواقعية الذي يحرص عليها العمل هو ما يحفزها على أداء شخصية «حبيبة» بكل صدق وإحساس، قائلة" بحمد ربنا على الدور ده لأنه تحدي كبير بالنسبة لي ومسؤولية أتمني اكون قدها، وأكون عند ثقة حبيبة اللي أمنت بيا إني أنقل معاناتها للناس".

وأكدت فرح قائلة :" أنا حريصة على فهم مشاعر الشخصية جيدًا خصوصاً أنها تتعرض للعنف المنزلي ومدي صعوبة الأمر الذي جعلها تفقد الشعور بالأمن وفشلها في علاقاتها الخارجية، بحيث أكون قادرة على تجسيد الشعور بالضعف والقهر الذي أثر على حياتها بشكل كبير".

فرح الزاهد

مسلسل روج أسود

وجدير بالذكر يأتي روج أسود ضمن الأعمال الدرامية التي تُعرض خلال رمضان 2026 على قناتي «النهار» و«المحور»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني حول قصص نساء يواجهن مشكلات عائلية وشخصية معقدة، وتتقاطع هذه القصص داخل محكمة الأسرة المصرية.