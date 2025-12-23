قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
12 ألف جنيه شهريا.. وظائف خالية بتلك التخصصات قدم الآن
تحقيقات وملفات

محافظ قنا يزور المستشفى العام لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

جولة مستشفى قنا العام
جولة مستشفى قنا العام
يوسف رجب

 فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مستشفى قنا العام، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والوقوف على انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من توافر الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، في إطار حرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وخلال جولته المفاجأة، استمع محافظ قنا إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين والمرضى، وحرص على تفقد عدد من الأقسام الحيوية، شملت العيادات الخارجية، ووحدة العناية المركزة، والأقسام الداخلية، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بمواعيد العمل المقررة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، حيث تفقدا وحدة جراحات العمود الفقري ووحدة جراحة المناظير، واطلعا على الإمكانيات الطبية المتاحة ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.
 

كما تابع محافظ قنا، حالة أحد المواطنين، واستمع إلى شكواه بشأن وجود والده بوحدة العناية المركزة، موجهًا بسرعة تيسير الإجراءات اللازمة للاطمئنان على الحالة الصحية، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الكامل للمرضى وذويهم، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجههم.

ووجه عبدالحليم، بضرورة حسن معاملة المواطنين والمرضى، والتعامل معهم بروح إنسانية يسودها التعاون والاحترام، مشددًا على أهمية تواجد فرق مخصصة لخدمة المواطنين داخل الأقسام المختلفة، لمساعدة المرضى وذويهم وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية دون عناء.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح من الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، حول آليات العمل داخل المستشفى، ونظام نوبتجيات الأطباء، وعدد الأطباء المقيمين، والجهود المبذولة لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة.

وخلال الجولة، أشادت إحدى المواطنات بالطبيب محمود إبراهيم، طبيب الجراحة بالمستشفى، لما لمسته من حسن تعاون ومهنية عالية أسهمت في إنقاذ حياة والدتها، وهو ما ثمنه محافظ قنا، مؤكدًا دعمه الكامل وتقديره للنماذج المشرفة من الكوادر الطبية التي تؤدي رسالتها بإخلاص.

وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لأي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن القطاع الصحي أو الخدمات المقدمة بالمستشفيات، مؤكدًا أهمية الرد السريع بالمعلومات الدقيقة، وتكثيف التواصل مع المواطنين لطمأنتهم، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وفي ختام الزيارة، شدد محافظ قنا، على الالتزام الكامل بمواعيد العمل والانضباط الوظيفي، وطلب إعداد تقارير تفصيلية بشأن حضور وانصراف الأطباء، وعدد الأطباء المقيمين، ونظام النوبات، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، وأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية لائقة تلبى تطلعات المواطنين.

