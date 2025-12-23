محافظ قنا يزور المستشفى العام لمتابعة مستوى الخدمات الصحية

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مستشفى قنا العام، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة، والوقوف على انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة، والتأكد من توافر الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، في إطار حرصه على الارتقاء بالمنظومة الصحية وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وخلال جولته المفاجأة، استمع محافظ قنا إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين والمرضى، وحرص على تفقد عدد من الأقسام الحيوية، شملت العيادات الخارجية، ووحدة العناية المركزة، والأقسام الداخلية، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بمواعيد العمل المقررة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، حيث تفقدا وحدة جراحات العمود الفقري ووحدة جراحة المناظير، واطلعا على الإمكانيات الطبية المتاحة ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وفعالة.



كما تابع محافظ قنا، حالة أحد المواطنين، واستمع إلى شكواه بشأن وجود والده بوحدة العناية المركزة، موجهًا بسرعة تيسير الإجراءات اللازمة للاطمئنان على الحالة الصحية، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الكامل للمرضى وذويهم، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجههم.

ووجه عبدالحليم، بضرورة حسن معاملة المواطنين والمرضى، والتعامل معهم بروح إنسانية يسودها التعاون والاحترام، مشددًا على أهمية تواجد فرق مخصصة لخدمة المواطنين داخل الأقسام المختلفة، لمساعدة المرضى وذويهم وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية دون عناء.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح من الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، حول آليات العمل داخل المستشفى، ونظام نوبتجيات الأطباء، وعدد الأطباء المقيمين، والجهود المبذولة لضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة.

وخلال الجولة، أشادت إحدى المواطنات بالطبيب محمود إبراهيم، طبيب الجراحة بالمستشفى، لما لمسته من حسن تعاون ومهنية عالية أسهمت في إنقاذ حياة والدتها، وهو ما ثمنه محافظ قنا، مؤكدًا دعمه الكامل وتقديره للنماذج المشرفة من الكوادر الطبية التي تؤدي رسالتها بإخلاص.

وفي سياق متصل، وجه محافظ قنا، بضرورة التصدي الحاسم لأي شائعات أو معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن القطاع الصحي أو الخدمات المقدمة بالمستشفيات، مؤكدًا أهمية الرد السريع بالمعلومات الدقيقة، وتكثيف التواصل مع المواطنين لطمأنتهم، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.

وفي ختام الزيارة، شدد محافظ قنا، على الالتزام الكامل بمواعيد العمل والانضباط الوظيفي، وطلب إعداد تقارير تفصيلية بشأن حضور وانصراف الأطباء، وعدد الأطباء المقيمين، ونظام النوبات، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة الصحية يأتي على رأس أولويات المحافظة، وأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية لائقة تلبى تطلعات المواطنين.