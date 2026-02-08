5 نجوم سوبر.. لعنة الغيابات تضرب المصري أمام كايزر تشيفز بـ الكونفدرالية

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي خدما 5 نجوم سوبر فى مواجهة نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي عصر اليوم الأحد فى إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويخوض عصر اليوم الأحد فريق الكرة الأول بالنادي المصري مباراة قوية أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على ملعب استاد بيتر موكابا الجديد بمدينة بولوكوان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية.ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.ويفتقد النادي المصري البورسعيدي في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 5 لاعبين أبرزهم باهر المحمدي بعد تعرضه لكسر في الترقوة وخضوعه إلي عملية جراحية فضلا عن بونور موجيشا للإيقاف لتراكم الإنذارات.كما يغيب الفلسطيني مصطفى زيدان لعدم الجاهزية الفنية والبدنية ومحمد مخلوف الذي يواصل برنامجه التأهيلي إضافة إلى المغربي أسامة الزمراوي.ويسعى الفريق البورسعيدي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعزز فرصه في بلوغ الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية.ويحتل النادي المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، خلف الزمالك المتصدر بـ8 نقاط.بينما يأتي كايزر تشيفز ثالثًا بنفس الرصيد، ويتذيل زيسكو يونايتد الزامبي المجموعة دون نقاط.