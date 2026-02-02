صدفة غريبة.. الزمالك لا يخسر أمام المصري البورسعيدي يوم الأحد

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأقيمت مباراة الزمالك والمصري أمس الأحد لتكشف عن تاريخ كبير من المنافسات بين الفريقين، حيث واصل البواسل الخسائر أمام الأبيض.

وسبق وواجه الزمالك منافسه المصري البورسعيدي 20 مرة في يوم الأحد ولم يخسر الأبيض أي مباراة محققا الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مواجهات.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط للمركز الثانى.

أهداف مباراة الزمالك والمصري

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٥ بعد ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة