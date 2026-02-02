معلق مباراة الزمالك والمصري: الأبيض بجمهوره ينبض بالحياة

أشاد المعلق محمد فوزي الذي تولى مهمة التعليق على مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة الكونفيدرالية، بفوز الأبيض رغم الأزمات المتعددة.

ويأتى انتصار الزمالك وسط عدد كبير من الخسائر المالية والازمات المتعددة التي وقع فيها النادي خلال الفترة الماضية.

وقال محمد فوزي معلق مباراة الزمالك والمصري: الزمالك بأرضه المسحوبة .. بأزمته المالية ب10 قضايا ايقاف قيد .. بدون صفقات او تدعيمات.. بمدرب من ابناء النادي .. بـ لاعبين لم تحصل علي مستحقاتها .. باصابات وغيابات عديدة .. إدارة مشاكلها كارثية .. ولكن الزمالك بجمهوره ينبض بالحياه في مكانه الطبيعي في صدارة المجموعة بالكونفدرالية.

حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أهداف الزمالك والمصري

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط للمركز الثانى

أحداث اللقاء

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٥ بعد ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة