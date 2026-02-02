جيروزاليم بوست: القاهرة فرضت شروطها على إسرائيل في ملف فتح معبر رفح

أكدت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، يوم الاثنين، أن مصر فرضت إرادتها على إسرائيل، بشأن عملية إعادة فتح معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة، ومحافظة شمال سيناء، والذي احتلته القوات الإسرائيلية في مايو 2024 ما تسبب في وقف الدخول والخروج إلى القطاع الذي واجه عدوانا غاشما على مدار 24 شهرا متواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.

فتح معبر رفح

وقالت جيروزاليم بوست إنه منذ مايو 2024 وحتى إعلان ترامب وقف إطلاق النار النهائي في أكتوبر 2025، تفاوضت القاهرة وتل أبيب، بشأن إمكانية إعادة فتح معبر رفح، دون أن يوافق أي من الطرفين على شروط الآخر، مع العلم أن المعبر فُتح بشكل محدود خلال وقف إطلاق النار المؤقت من يناير إلى مارس 2025.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية، أن من بين الشروط التي أرادت مصر فرضها على إسرائيل لافتتاح معبر رفح هو إشراك السلطة الفلسطينية في المعبر، ولكن تل أبيب رفضت آنذاك، لكنها تسمح به الآن بشكل محدود.