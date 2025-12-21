قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
الجمارك تعتمد الذكاء الاصطناعي لتطبيق التبنيد والتقييم الآلي بدءًا من يناير
وزير الخارجية: مصر ترفض التدخلات الأجنبية في ليبيا.. وتلتزم بدعم استقرار الصومال
محافظات

محافظ قنا يبحث مع قيادات مصانع سكر نجع حمادي حماية الأصول الإنتاجية والتصدي للتعديات

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع وفد قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، لبحث عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية الأصول الانتاجية في اطار تشديد الرقابة والتصدي لكافة اشكال التعديات.

وضم الوفد الكيميائي اسماعيل حسين فؤاد، رئيس قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، والمهندس عمر محمود محمد، مدير إدارة النقل بالمصانع، و عصام السيد عبد الرحيم، مدير الادارة القانونية حيث استعرضوا خلال الاجتماع ابرز التحديات التي تواجه سير العمل داخل المصانع.

وتناول اللقاء مناقشة وقائع السرقات التي تعرضت لها شبكة خطوط الديكوفيل الخاصة بالمصانع واستعراض الموقف الحالي لهذه الخطوط، إلى جانب بحث الاجراءات المتخذة للتعامل مع تلك الوقائع والتحديات المرتبطة بتأمين الشبكة وحمايتها من التعديات المتكررة.

وأكد محافظ قنا، بأن الحفاظ على المال العام وممتلكات الشركات الوطنية يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن التعدي على خطوط الديكوفيل يعد اهدارا للموارد ويؤثر سلبا على منظومة العمل والانتاج وهو ما يستوجب التعامل بحزم مع هذه الظاهرة والتنسيق الكامل مع الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتأمين الخطوط بما يضمن استمرار العمل دون معوقات.

ووجه محافظ قنا، بعقد لقاء مجتمعي موسع يضم كبار المزارعين والعمد والمشايخ وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الشرطة وذلك لمناقشة الظاهرة بصورة شاملة وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في حماية المرافق العامة وصون ممتلكات الدولة.

قنا مصانع سكر نجع حمادي الأصول الانتاجية سكر نجع حمادي أخبار قنا

