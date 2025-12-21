محافظ قنا يبحث مع قيادات مصانع سكر نجع حمادي حماية الأصول الإنتاجية والتصدي للتعديات

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا مع وفد قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، لبحث عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية الأصول الانتاجية في اطار تشديد الرقابة والتصدي لكافة اشكال التعديات.

وضم الوفد الكيميائي اسماعيل حسين فؤاد، رئيس قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، والمهندس عمر محمود محمد، مدير إدارة النقل بالمصانع، و عصام السيد عبد الرحيم، مدير الادارة القانونية حيث استعرضوا خلال الاجتماع ابرز التحديات التي تواجه سير العمل داخل المصانع.

وتناول اللقاء مناقشة وقائع السرقات التي تعرضت لها شبكة خطوط الديكوفيل الخاصة بالمصانع واستعراض الموقف الحالي لهذه الخطوط، إلى جانب بحث الاجراءات المتخذة للتعامل مع تلك الوقائع والتحديات المرتبطة بتأمين الشبكة وحمايتها من التعديات المتكررة.

وأكد محافظ قنا، بأن الحفاظ على المال العام وممتلكات الشركات الوطنية يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن التعدي على خطوط الديكوفيل يعد اهدارا للموارد ويؤثر سلبا على منظومة العمل والانتاج وهو ما يستوجب التعامل بحزم مع هذه الظاهرة والتنسيق الكامل مع الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتأمين الخطوط بما يضمن استمرار العمل دون معوقات.

ووجه محافظ قنا، بعقد لقاء مجتمعي موسع يضم كبار المزارعين والعمد والمشايخ وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات الشرطة وذلك لمناقشة الظاهرة بصورة شاملة وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في حماية المرافق العامة وصون ممتلكات الدولة.