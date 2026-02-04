اتصالات النواب: قرارات عاجلة بغلق منصات مراهنات إلكترونية خلال أيام

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار قرارات عاجلة بغلق منصتي «إكسبت» و«ميلبت» للمراهنات الإلكترونية داخل مصر، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية على الإنترنت.



وأوضح بدوي، خلال حواره ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجري العمل أيضًا على تحديد سن محدد لاستخدام بعض التطبيقات والخدمات التكنولوجية، بما يضمن حماية المستخدمين، خاصة الأطفال والمراهقين، من المخاطر الرقمية.



ولفت إلى أن الجهات المختصة رصدت عددًا من الألعاب الإلكترونية التي تمثل خطورة على الأطفال، وتم إعداد توصيات رسمية لإغلاقها أو تقييدها.



وأكد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان بيئة رقمية آمنة تتماشى مع القيم المجتمعية وتحافظ على النشء.



