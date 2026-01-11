حزب العدل: تطبيقات «المراهنات» خطر على حياة الشباب والرقابة على المنصات غير المُرخصة «ضرورة»

حذّر أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، من انتشار تطبيقات المراهنات بين الأوساط الشبابية، لما تمثله من مخاطر تتعلق بالتأثير على عقول الشباب وسلوكهم ونشر الفوضى والإدمان وفقدان الثقة في النفس، فضلاً عن المشكلات النفسية والاجتماعية، خاصة أن استخدام هذه التطبيقات ترتب عليه مؤخرًا حوادث انتحــار بين الشباب بفعل الخسائر المالية الضخمة وتراكم الديون.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن تطبيقات المراهنات تعد واحدة من أساليب ووسائل حروب الجيل الخامس، وهي حروب غير تقليدية لا تعتمد على السلاح العسكري المباشر، لكنها تستهدف التأثير على العقول والسلوكيات لإضعاف الاقتصاديات الوطنية وتفكيك المجتمعات وتعطيل عجلة الإنتاج.

وأوضح أحمد بدره، أن تطبيقات المراهنات تمثل أيضًا خطرًا نفسيًا وعقليًا حيث يؤدي استخدامها إلى ما يعرف بالإدمان السلوكي، والقلق والاكتئاب عند الخسارة، وضعف التحكم بالنفس واتخاذ قرارات متهورة، وتهيئة العقل على الربح السريع بدلاً من الصبر والعمل الجاد، وكذلك استنزاف المدخرات الشخصية، والتعرض للاستدانة غير المشروعة، وسيطرة إحساس وهم "الخسارة المؤقتة" الذي يدفع للمراهنة أكثر لاسترجاع المال.

وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن مخاطر تطبيقات المراهنات تتمثل أيضًا في تفكك العلاقات الأسرية، والعزلة الاجتماعية أو مصاحبة دوائر سلبية، وفقدان الثقة بين الشاب وأهله أو أصدقائه، وهناك أيضًا مخاطر قيمية وأخلاقية تتمثل في تطبيع الربح دون جهد، وتقليل قيمة العمل والتعب، وكسر الحاجز النفسي تجاه الحرام أو السلوكيات الخطرة، إلى جانب ضعف التركيز والتحصيل الدراسي، وإهمال الدراسة أو العمل، وضياع الفرص المستقبلية بسبب الانشغال بالمراهنات.

وشدد أحمد بدره، على ضرورة تكثيف التوعية المبكرة في المدارس والجامعات، وفرض الرقابة الأسرية الذكية لا قمعية على الشباب، مع الاهتمام بتوفير بدائل صحية كالرياضة والمشاريع الصغيرة وتعلم مهارات، ولابد أيضًا من تشديد القوانين على الإعلانات والمنصات غير المرخصة.