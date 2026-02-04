قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خالد البلشي: الدفاع عن حرية التعبير هو جوهر عمل الصحافة

لكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين،
لكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين،
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنه يميّز بين كونه فردًا يعبّر عن رأيه ويتحمل نتيجة مواقفه، وبين موقعه نقيبًا للصحفيين الذي يفرض عليه تمثيل جماعة مهنية متنوّعة ذات مصالح واتجاهات مختلفة.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن النقابة ليست حزبًا سياسيًا، بل تجمعًا مهنيًا يضم أطيافًا متعددة، من يسار ويمين، ومن يسعى لتحسين ظروف المعيشة ومن يطالب بالخدمات، مشددًا على أن دوره يتمثل في التعبير عن مصالح هذه الجماعة بكل تنوعها، لا عن صوته الشخصي فقط.

وتابع، أن هذا الفهم دفعه منذ اللحظة الأولى إلى اتخاذ قرارات عملية، من بينها التخلي عن رئاسة تحرير موقع كان محجوبًا في ذلك الوقت، حتى لا يؤثر موقعه النقابي على سياسة الموقع أو تؤثر توجهات الموقع على مصالح الجماعة الصحفية، مؤكدًا أنه فضّل التفرغ للبعثة المهنية الضرورية لتمثيل الصحفيين والسعي المشترك إلى التقدم خطوة إلى الأمام.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه لم يتخلَّ عن قناعاته المهنية، وفي مقدمتها الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، معتبرًا أن هذا الدفاع في حد ذاته موقف سياسي.

وأشار إلى أن بعض الجوانب السياسية تراجعت لصالح أولوية تمثيل الجماعة الصحفية بمصالحها المتنوعة، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير هي أساس عمل الصحفيين ومصدر رزقهم، وأن النقيب لا يجوز أن يكون صوتًا واحدًا أو ممثلًا لرؤية شخصية في هذه المرحلة.

