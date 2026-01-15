وفد الصحفيين يزور الأزهر لتقديم التهنئة بثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة سبل التعاون المشترك

زار وفد من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اليوم الخميس 15 يناير، فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة، وذلك لتقديم التهنئة بثمانينية فضيلته، ولمناقشة سبل تدعيم التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الصحفيين.

وضمّ وفد النقابة كلًّا من: جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي وكيل النقابة، وهشام يونس أمين صندوق النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، وإيمان عوف ومحمد السيد الشاذلي أعضاء المجلس.

واستقبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد النقابة بحضور الدكتور محمد الجندى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتورة سحر نصر أمين عام بيت الزكاة والصدقات ود. أحمد بركات المشرف على المركز الإعلامى المشيخة والكاتب الصحفى أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر.

وأكّد د. أحمد الطيب على أهمية الصحافة المستنيرة والحرة في دعم جهود التقدّم، ودعم القضايا العادلة للأمم والمواطنين.

وقدّم نقيب الصحفيين التهنئة لفضيلة الإمام بمناسبة ثمانينية فضيلته، التي تجسد في هذا العمر المديد حصاد ثمانية عقود من العلم والاعتدال والحكمة وصون رسالة الإسلام المستنير.

مشدِّدًا على أنّه تحوّل إلى مناسبة للاحتفاء بالدور العظيم للأزهر الشريف وشيخه في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا العادلة للشعوب، ودوره في التنوير ودعم المساواة ودولة المواطنة.

وأكّد البلشي أن اليوم هو فرصة للاحتفاء بأكثر من مناسبة أخرى، ومنها مرور 16 عامًا على تولي الإمام الأكبر لمنصب المشيخة، وكذلك مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر، مشيدًا بالأداء التحريري المميز للجريدة.

ووافق فضيلة شيخ الأزهر على مقترح نقيب الصحفيين برعاية فضيلته لاحتفالية خاصة داخل نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر. على أن يتمّ الاحتفال تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من سُبُل التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الصحفيين، حيث وافق فضيلة الإمام الأكبر على أن تكون مسابقة نقابة الصحفيين لتحفيظ القرآن الكريم هذا العام تحت رعاية الأزهر الشريف.

وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم لجنة مشتركة بين المشيخة والنقابة للإعداد لمسابقة هذا العام، على أن تشمل الصحفيين وأسرهم. كما تمّ الاتفاق على أن يشمل التعاون دعم الأزهر الشريف للجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، وعددٍ من الحالات المرضية الحرجة.