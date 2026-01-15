قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
أخبار البلد

وفد الصحفيين يزور الأزهر لتقديم التهنئة بثمانينية الإمام الأكبر ومناقشة سبل التعاون المشترك

الازهر الشريف
الازهر الشريف
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

زار وفد من نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، اليوم الخميس 15 يناير، فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر المشيخة، وذلك لتقديم التهنئة بثمانينية فضيلته، ولمناقشة سبل تدعيم التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الصحفيين.

وضمّ وفد النقابة كلًّا من: جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وحسين الزناتي وكيل النقابة، وهشام يونس أمين صندوق النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، وإيمان عوف ومحمد السيد الشاذلي أعضاء المجلس.

واستقبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وفد النقابة بحضور الدكتور محمد الجندى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتورة سحر نصر أمين عام بيت الزكاة والصدقات ود. أحمد بركات المشرف على المركز الإعلامى المشيخة والكاتب الصحفى أحمد الصاوي رئيس تحرير جريدة صوت الأزهر.

  وأكّد د. أحمد الطيب على أهمية الصحافة المستنيرة والحرة في دعم جهود التقدّم، ودعم القضايا العادلة للأمم والمواطنين.

وقدّم نقيب الصحفيين التهنئة لفضيلة الإمام بمناسبة ثمانينية فضيلته، التي تجسد في هذا العمر المديد حصاد ثمانية عقود من العلم والاعتدال والحكمة وصون رسالة الإسلام المستنير.

مشدِّدًا على أنّه تحوّل إلى مناسبة للاحتفاء بالدور العظيم للأزهر الشريف وشيخه في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك القضايا العادلة للشعوب، ودوره في التنوير ودعم المساواة ودولة المواطنة. 

وأكّد البلشي أن اليوم هو فرصة للاحتفاء بأكثر من مناسبة أخرى، ومنها مرور 16 عامًا على تولي الإمام الأكبر لمنصب المشيخة، وكذلك مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر، مشيدًا بالأداء التحريري المميز للجريدة. 

ووافق فضيلة شيخ الأزهر على مقترح نقيب الصحفيين برعاية فضيلته لاحتفالية خاصة داخل  نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 25 عامًا على صدور جريدة صوت الأزهر. على أن يتمّ الاحتفال تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من سُبُل التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة الصحفيين، حيث وافق فضيلة الإمام الأكبر على أن تكون مسابقة نقابة الصحفيين لتحفيظ القرآن الكريم هذا العام تحت رعاية الأزهر الشريف. 

وتمّ الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم لجنة مشتركة بين المشيخة والنقابة للإعداد لمسابقة هذا العام، على أن تشمل الصحفيين وأسرهم. كما تمّ الاتفاق على أن يشمل التعاون دعم الأزهر الشريف للجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، وعددٍ من الحالات المرضية الحرجة.

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

لجنة المسابقات تحدد موعد مباراتي بيراميدز والجونة وزد والمصري بكأس مصر

موقف جراديشار بعد تلقيه عدة عروض أوروبية

الكاف يكرم سناء مسعودي والجيش الملكي ولمياء بومهدي بجوائز الأفضل في أفريقيا 2025

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

