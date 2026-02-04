خالد البلشي: المعارضة لا تنفي الاعتراف بواقع حرية التعبير

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ حرية الصحافة في تاريخ مصر لم تتحقق بصورة كاملة في أي مرحلة، موضحًا أن حرية الصحافة لا تقتصر على حرية الكلام فقط، بل تشمل منظومة أوسع من القوانين والضمانات.

وأضاف في حواره لبرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن مساحة حرية التعبير خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك كانت أوسع مقارنة بفترات أخرى، مع التأكيد على أنها لم تكن حرية صحافة مكتملة.

وتابع، أن المقارنة لا ينبغي أن تتوقف عند ترتيب الفترات، بل يجب أن تنطلق من إدراك طبيعة المراحل الاستثنائية، موضحًا أن الإعلام كان يُنظر إليه في أوقات معينة كذراع قوي في يد الدولة لصناعة القوة.

وأكد أن الإعلام لم يكن السبب في الأزمات، بل إن شعور المواطن بالأزمة هو الذي يصنعها، مشيرًا إلى أن إخفاء الأزمات يؤدي إلى تراكم الغضب بدلًا من معالجته.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه رغم معارضته الشديدة لنظام مبارك وتحميله مسؤولية أزمات كبرى، فإن الإعلام لعب دورًا في الحفاظ على استقرار النظام لفترات طويلة، مؤكدًا أن المساحات المفتوحة للكلام لم تكن تعني وجود حرية صحافة حقيقية، وأن غياب حرية الصحافة الكاملة كان قائمًا حتى في ظل تلك المساحات.