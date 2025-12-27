نقابة الصحفيين تكرم الكاتبة أمينة شفيق

كرم نقيب الصحفيين خالد البلشي و الدكتور أشرف صبحي وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الكاتبه أمينة شفيق لدورها البارز في مجال الصحافة علي مدار عقود .



جاء ذلك خلال احتفالية تسليم جوائز الصحافة المصرية – دورة محمود عوض 2025، بنقابة الصحفيين على مسرح نقابة الصحفيين، بحضور نخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الصحفي، في إطار تقديرها للدور المهني والوطني للصحافة المصرية ودعمها للمتميزين من أبنائها.



ووأعربت أمينه شفيق عن امتنانها لهذا التقدير ، لأنها كانت لمدة 24 عاما متواصلةه في خدمة نقابة الصحفيين كعضو مجلس نقابة ، داعية إلى إنهاء جميع مشاكل الصحافة و دعم الحرية بكل الطرق الممكنة .

وأكدت أن الصحافة الحرة هي دعم دائم للدولة في كل المجالات ، ودعت إلي زيادة التمثيل النسائي في المجلس المقبل لنقابه الصحفيين.