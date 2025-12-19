قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني

الطبيب المتوفى
الطبيب المتوفى
يوسف رجب

تحولت صفحات أطباء قنا، على مواقع التواصل الاجتماعى، إلى سرادقات عزاء، حزنا على زميلهم الطبيب أبوالحسن رجب فكرى، شهيد العمل الإنسانى، بعد وفاته فى أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد فترة علاج تجاوزت شهر من العلاج والمتابعة الدقيقة.

كما شارك الكثير من أصدقاء ومحبى الطبيب الراحل، ببرقيات عزاء على صفحاتهم الخاصة، حزناً الطبيب الراحل الذى يتمتع بسمعة طبيبة وعلاقات واسعة بقنا، سطرتها سنوات من المعاملات والمواقف الإنسانية خلال رحلته المهنية ورسالته السامية فى علاج المرضى.

كما أصدرت المؤسسات الرسمية متمثلة فى مديرية الصحة ونقابة الأطباء العامة ونقابة أطباء قنا، بيانات رسمية تنعى الفقيد الراحل، مع دعوات بأن يتغمده المولى عز وجل بواسع الرحمة والمغفرة، ويجعل ما حدث فى ميزان حسناته.

وكان الطبيب الفقيد، أصيب بطلق ناري، خلال مشاركته في قافلة طبية بقرية العطيات التابعة لمركز دشنا، شمال قنا، وجرى نقل الطبيب بطلق نارى إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد تلقى بلاغ بإصابة طبيب بطلق ناري في قرية العطيات التابعة لمركز دشنا.

وتبين أن الطلق النارى اخترق الكتف الأيسر نتج عنه كسر في الضلع الرابع الأيسر وتهتك في نسيج الرئة اليسرى، وتجمع دموي حول الرئة اليسري، وجرى إيقاف النزيف وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح تهتك الرئه وجاري غلق الجرح دون استخراج المقذوف، لاستقراره خلف عظمة لوح الكتف الأيسر بين العضلات.

وبعد يومين من العلاج تم تحويل الطبيب المصاب إلى القاهرة للحصول على علاج متقدم، فى محاولة لإنقاذ من الرصاصة التى استقرت فى جسده.

و تمكنت أجهزة الأمن بقنا من ضبط 3 أشخاص متورطين فى إصابة الطبيب نساء وتولي، وتبين أن مشاجرة وقعت بين عائلتين بقرية العطيات، تبادل خلالها الطرفين إطلاق أعيرة نارية، واخترق طلق نارى  جسد الطبيب.

قنا أطباء قنا شهيد العمل الإنسانى نقابة أطباء قنا قرية العطيات

