حملات مكثفة على مجمعات المواقف بقنا للتأكد من السلامة الفنية لسيارات الأجرة

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، تعليمات لمدير إدارة مرور قنا، بشن حملات مرورية مكثفة على مجمعات المواقف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.

وتستهدف الحملات مراجعة الحالة الفنية لسيارات الأجرة، والتأكد من صلاحية الإطارات "الكوتشات" وكفاءة أنظمة الفرامل، إلى جانب إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للسائقين، للتأكد من التزامهم بمعايير السلامة المرورية.

وشدد محافظ قنا، على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمثل خطورة على أرواح الركاب.

وأكد محافظ قنا، بأن الحملات سوف تستمر بشكل دوري ومفاجئ لتحقيق الانضباط داخل مجمعات المواقف ورفع مستوى الأمان على الطرق.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه الإجراءات ضمن خطة المحافظة لتكثيف الرقابة المرورية وتعزيز منظومة السلامة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.



