قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم اتفاق السلام.. تايلاند تشن ضربات جوية قرب حدودها مع كمبوديا
اليوم.. استكمال محاكمة 42 متهما بخلية التجمع
8 أسباب تجلب لك البركة في حياتك.. الإفتاء توصي بها
بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار كثيف شرق غزة
السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة
سجن ومليون جنيه غرامات.. القانون يضرب بيد من حديد على مخالفي تربية الكلاب والحيوانات الخطرة
تراث مصر الغارق.. محاضرة بمتحف الإسكندرية القومي عن آثار خليج أبو قير
ترامب: أشعر بخيبة أمل من زيلينسكي
الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورات بحرية مع الأسطول الخامس الأمريكي
الاستعانة على صلاة الفجر في الطقس البارد.. داوم عليها بـ 7 خطوات
اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| مصرع شاب بطلق ناري في فاو قبلي.. التعليم تحصل على مركزين متقدمين في مسابقة أعياد الطفولة

مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا
مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها والد تلميذة يُحرّر محضرًا ضد مدير معهد أزهري بتهمة التحـ.رش بابنته، إصلاح كسر خط مياه الخضيرات وإعادة الضخ في وقت قياسى، جنايات نجع حمادى تقضى بالإعدام شنقاً لشاب بتهمة إنهاء حياة شقيقته، والإعدام لتاجر بتهمة إحراق زوجته وإلقاء جثتها فى مزرعة، مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة أمام منزله بقرية حجازة، مصرع شاب بطلق نارى فى قرية فاو قبلى، تعليم قنا يحصل على مركزين متقدمين في مسابقة أعياد الطفولة، وأسرة طلاب من أجل مصر تنظم مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا.

 

بتهمة التحـ.رش بابنته .. والد تلميذة يُحرّر محضرًا ضد مدير معهد أزهري بقنا

حرّر والد تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمعهد أزهري، محضرًا ضد مدير المعهد يتهمه بالتحرش بابنته داخل المعهد خلال اليوم الدراسي، بإحدى قرى مركز نقادة جنوب محافظة قنا.

وأشار والد التلميذة في أقواله إلى تعرض نجلته للتحرش من قبل مدير المعهد أثناء اليوم الدراسي، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المدير.


 

استجابة عاجلة لبلاغ المواطنين.. إصلاح كسر خط مياه الخضيرات وإعادة الضخ في وقت قياسى بقنا
 

استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، لبلاغات المواطنين بقرية الخضيرات التابعة لمجلس قروى أولاد نجم القبلية التابعة لمركز نجع حمادى، لمعالجة مشكلة تسرب مائي نتج عن كسر بأحد الخطوط المغذية.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والحد من أي مصادر محتملة للتلوث.
 

الإعدام شنقاً لشاب بتهمة إنهاء حياة شقيقته بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بإعدام شاب شنقًا بتهمة إنهاء حياة شقيقته ذبحا داخل شقتها بمدينة نجع حمادي شمال قنا.

ترجع وقائع القضية لبداية العام الجارى، حينما عثرت أجهزة الأمنية بقنا على جثة فتاة مصابة بجرح ذبحي بالرقبة، داخل منزلها بنجع حمادى.
 

قنا .. الإعدام لتاجر بتهمة إحراق زوجته وإلقاء جثتها فى مزرعة بنجع حمادى
 

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، شمال قنا، بالإعدام شنقاً لتاجر بتهمة إشعال النيران في زوجته، فى قرية بنطاق مركز نجع حمادى.
ترجع وقائع القضية لعام 2023 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة ملقاة فى مزرعة ويها آثار حروق، و تبين أن الزوج وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجها إلى المزرعة وأنهى حياتها وأحرق جثتها لإخفاء معالم الجريمة.
 

مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة أمام منزله بقنا

لقى تلميذ مصرعه أسفل عجلات سيارة أثناء تواجده أمام منزله في قرية حجازة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع تلميذ أسفل عجلات سيارة أثناء مروره أمام منزله بقرية حجازة التابعة لمركز قوص.

مصرع شاب بطلق نارى فى قرية فاو قبلى بقنا

لقي شاب مصرعه، بطلق نارى في قرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، بورود بلاغ بمصرع شاب بنجع البخايتة بقرية فاو قبلى.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع محمد حمال أحمد 23عاماً، بطلق نارى بالصدر، خلال تواجده بنجع البخايتة.
 

تعليم قنا يحصل على مركزين متقدمين في مسابقة أعياد الطفولة

أعلن مكتب مستشار مادة التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم، نتيجة مسابقة أجمل دويتو و أمهر عازف فى مسابقات أعياد الطفولة التي أقيمت تحت إشراف عبير عدلي عطية، مستشار التربية الموسيقية بالوزارة، حيث حصلت مديرية التربية والتعليم بقنا على مركزين متقدمين.

أوضح البيان، حصول ملاك عصام وماثيو عصام التابعين لإدارة قنا التعليمية على أجمل دويتو بالمسابقة، و حصول مهرائيل زكريا خليفة الطالب بإدارة نجع حمادي التعليمية على المركز العاشر في المسابقة التي نظمت العام الدراسى 2025 / 2026 .


 

أسرة طلاب من أجل مصر تنظم مهرجان الفروسية الأول بجامعة قنا
 

افتتح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام أسرة "طلاب من أجل مصر" بالجامعة، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مهرجان الفروسية الأول الذي نظمته أسرة "طلاب من أجل مصر" في إطار أنشطة الأسرة.

وشهد المهرجان مشاركة مميزة من فرسان وملّاك الخيول الذين عرضوا مهاراتهم في ركوب الخيل والفروسية، وسط تنظيم رائع من أسرة "طلاب من أجل مصر".
 

قنا قرية فاو قبلى مسابقة أعياد الطفولة تعليم قنا أخبار قنا مهرجان الفروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

ثلاث سور تقرأها قبل النوم

ثلاث سور تقرأها قبل النوم.. تخبرك الملائكة بالحل والمخرج من مصيبتك

متى يظهر لك قرينك

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

دار الإفتاء

الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية وكشف طبي لعلاج الفئات الفقيرة

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد