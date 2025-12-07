قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استجابة عاجلة لبلاغ المواطنين.. إصلاح كسر خط مياه الخضيرات وإعادة الضخ في وقت قياسى بقنا

كسر مياه الخضيرات بقنا
كسر مياه الخضيرات بقنا
يوسف رجب

استجابت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، لبلاغات المواطنين بقرية الخضيرات التابعة لمجلس قروى أولاد نجم القبلية التابعة لمركز نجع حمادى، لمعالجة مشكلة تسرب مائي نتج عن كسر بأحد الخطوط المغذية.

جاء ذلك فى استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية، للحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والحد من أي مصادر محتملة للتلوث.
 

وبادرت الإدارة العامة لشئون البيئة بالتواصل المباشر مع المهندس محمود حسين، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي، بالانتقال الفوري إلى موقع البلاغ ومعاينة منطقة التسريب، وأسفرت المعاينة عن اكتشاف كسر بأحد المحابس الرئيسية لخطوط المياه داخل نطاق القرية، انطلاقا من مسؤولياتها في متابعة مصادر التلوث المحتملة.

وسارعت فرق الصيانة المتخصصة، بالتعامل مع العطل فور التأكد من موقعه، إذ جرى إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمواطنين، لتنتهي المشكلة بالكامل خلال وقت قياسي يعكس سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.

وتجدد الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، تأكيدها على استمرار التعاون الوثيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات التنفيذية، بهدف ضمان بيئة آمنة وصون الصحة العامة، فضلاً عن التعامل السريع مع أي بلاغات قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 


قنا إصلاح كسر خط مياه مشكلة تسرب مائي قرية الخضيرات مركز نجع حمادى

