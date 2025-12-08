قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

محافظ الشرقية يشارك في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث والذي نظمته جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST تحت عنوان "الهندسة والمعلوماتية فى خدمة تمكين المجتمع الافريقى والابتكار الشامل" في حضور الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس امناء جامعه العبور للعلوم والتكنولوجيا والدكتور احمد حمدى الرئيس التنفيذى للمفوضية الافريقية للبحث العلمى والابتكار والدكتور بيبان سامى رئيس المفوضية الافريقية للبحث العلمى والابتكار ونخبة من الأساتذة والخبراء.

ألقى محافظ الشرقية كلمة اعرب فيها عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لجامعة العبور والتى تعد صرحاً تعليمياً وعلمياً متميزاً على أرض محافظة الشرقية تُساهم فى وضع الخطط الإستراتيجية وتقدم الإستشارات الفنية لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

أوضح المحافظ أن شعار المؤتمر يؤكد أننا على أعتاب ثورةٍ رقميّة وإجتماعية تلمس كلَّ زاوية من قارّتنا الأفريقية والتي تأتي تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن مصر ستظل تمثل عمقاً أفريقيا وتشارك في مختلف  الفعاليات الثقافية والعلمية وتعزز الروابط  بينها وبين دول أفريقيا.

وأضاف محافظ الشرقية أن الهندسة والمعلوماتية ليست مجرد شعار، بل هو خارطة طريق نحو مستقبل نبنيه بأيدينا وأفكارنا لنتحوّل من مستهلكين للتقنية إلى صُنّاع لها، ومن متلقّين للمعلومات إلى مشاركين فاعلين في إنتاجها وتوزيعها.

وفى نهاية كلمته أعرب المحافظ عن تطلعه أن يخرج المؤتمر العلمى بتوصيات قابله للتطبيق والتنفيذ تساهم فى تحسين المنظومة العلمية وتقديم حلول مبتكرة فى مجال الهندسة والمعلوماتية.

شهدت فعاليات المؤتمر تقديم جلسات علمية تضمنت نقل التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كمحرك للابتكار الشامل والتكنولوجيا ، وجلسة أخري بعنوان نقل التكنولوجيا في الصناعات الدوائية القائمة على الأعشاب الطبية ، واختتمت بمناقشة ( 24 ) بحثاً علمياً في محاور المؤتمر مقدم من الباحثين المشاركين لإثراء البحث العلمي وتحقيق الإستفادة من مختلف الأفكار المطروحة.

وعلى هامش الإحتفالية قام الأستاذ الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس أمناء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST بتكريم محافظ الشرقية بمنحه درعاً تذكارياً تقديراً لمجهوداته الملموسه في تطوير منظومة العمل داخل المحافظة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

