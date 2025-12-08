كسور وجراح.. تفاصيل مشاجرة بالأسلـــ.حة البيضاء في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بالشرقية.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بالشرقية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (5 أشخاص "إثنين منهم مصابين بجروح قطعية متفرقة") ، طرف ثان: (4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح قطعية – والأخير مصاب بكسر بقاع الجمجمة "تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم") جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وعصى خشبية محدثين ما بهم من إصابات لخلافات بينهم حول الجيرة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض – 6 عصا خشبية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

