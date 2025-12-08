الداخلية تكشف حقيقة طلب فرد شرطة أموالا من مواطن بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة من قوة أحد مراكز الشرطة بسوهاج بطلب مبالغ مالية منه نظير عمل تحريات لصالحه على خلاف الحقيقة فى خلافاته مع زوجته.



بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر مقطع الفيديو (عامل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) وبسؤاله أقر بنشره مقطع الفيديو بقصد الإساءة لفرد الشرطة المذكور على إثر وجود خلافات بينه وزوجته "محرر بشأنها محضر" وجاءت التحريات على غير رغبته ، مما دعاه لنشر مقطع الفيديو للإساءة له ، وكذا زيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

