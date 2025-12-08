الوحش البيروقراطي.. الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات ماسك "المجنونة"

رفض الاتحاد الأوروبي اليوم "الاثنين" الهجوم الذي شنه قطب التكنولوجيا إيلون ماسك بعد أن غرمت بروكسل منصته للتواصل الاجتماعي بمبلغ 120 مليون يورو (140 مليون دولار).

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بولا بينهو "إن نشر حتى التصريحات المجنونة جزء من حرية التعبير".

الوحش البيروقراطي

وهاجم ماسك الاتحاد الأوروبي قائلاً إنه "يجب إلغاؤه وإعادة السيادة إلى الدول الفردية".

وأضاف في منشور آخر "أنا أحب أوروبا، ولكن ليس الوحش البيروقراطي الذي يمثله الاتحاد الأوروبي".

الشعب الأمريكي

وفي أعقاب تحقيق يُنظر إليه على أنه اختبار لعزيمة الاتحاد الأوروبي على مراقبة شركات التكنولوجيا الكبرى، تم تغريم منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك أغنى شخص في العالم لخرقها القواعد الرقمية للاتحاد.

وتعرضت العقوبة لانتقادات سريعة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انحاز إلى ماسك.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، هذه الخطوة بأنها "هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكي".