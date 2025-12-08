انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر للتنمية المستدامة

انطلقت يوم الأحد 7 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تحت عنوان "التنمية المستدامة ومستقبل الأجيال"، بمشاركة واسعة من خبراء ومسؤولين ومؤسسات عربية معنية بقضايا البيئة والتنمية.

وافتُتِح المؤتمر بكلمة رئيسية لكل من الدكتور رائد الجبوري، وزير مفوض ومدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور أشرف عبد العزيز، الأمين العام للاتحاد ورئيس المؤتمر، حيث أكدا أهمية العمل العربي المشترك في تعزيز مسارات التنمية المستدامة، ودعم الجهود الرامية لحماية حقوق الأجيال القادمة.

ويأتي انعقاد المؤتمر هذا العام ليسلّط الضوء على واحدة من أبرز قضايا التنمية المستدامة، والمتمثلة في تحقيق التوازن بين احتياجات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال المستقبلية، في ظل التوسع العالمي في تطبيقات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والحاجة إلى دعم الابتكار، وتطوير التكنولوجيا الآمنة والمستدامة، إضافة إلى دعم قضايا الأسرة والطفل وتمكين المبدعين والمبتكرين العرب.

ويُعقد المؤتمر على مدار خمسة أيام، بتنظيم مشترك مع جامعة الزيتونة – دولة ليبيا، وبحضور نخبة من المختصين وصنّاع القرار والجهات الفاعلة في مجالات البيئة والتنمية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل العربي والعربي الدولي في قضايا التنمية المستدامة، ونشر الوعي البيئي، وتسليط الضوء على دور الإعلام الأسري في بناء وعي مجتمعي مستدام، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال الصديقة للبيئة، وطرح حلول للمخاطر الرقمية وتعزيز حماية الأسرة، وإبراز دور التكنولوجيا الحديثة في بناء مستقبل أكثر استدامة.

كما يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تُسهم في دعم مشروعات التنمية والبيئة، وتمكين المبدعين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

ويناقش المؤتمر، خلال جلساته المتعددة، عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها: