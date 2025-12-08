محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو

يعيش محمد صلاح، نجم ليفربول، فترة صعبة بعد تصريحاته النارية ضد المدرب آرني سلوت وإدارة النادي، عقب تعادل الفريق 3-3 مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد صلاح للمباراة الثالثة على التوالي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في أي دقيقة، ما أثار غضبه واعتبر أن علاقته مع المدرب قد تضررت، مؤكدًا أن الإدارة لم تفِ بالوعود التي قدمتها له قبل الموسم.

وتأتي هذه الأزمة قبل مباراة ليفربول المرتقبة ضد إنتر ميلان يوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث التقى صلاح وجهًا لوجه مع سلوت في تدريبات الفريق الأخيرة.

واستبعد سلوت صلاح من قائمة السفر إلى إيطاليا، في خطوة قد تُعتبر عقوبة على تصريحاته الأخيرة.

والتقي محمد صلاح مع مدربه وجها لوجه خلال مران اليوم وذلك بعد التصريحات الغاضبة من اللاعب تجاه مدربه، وذلك حسبما نشرت شبكة سكاي سبورت.

