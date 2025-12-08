رئيس البرلمان اللبناني يطالب المرشد الإيراني بفتوى لحزب الله

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وجه ثلاثة مطالب رئيسية إلى إيران: تحييد لبنان في أي صراع محتمل مع إسرائيل، منع استخدام الأراضي اللبنانية كورقة تفاوضية، وفتوى من المرشد الأعلى علي خامنئي تسمح لحزب الله بتسليم الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة.

وأوضحت التقارير أن طهران وافقت فقط على بند التمويل العاجل لدعم عشرات الآلاف من الشيعة الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم خلال الحرب، بينما لم تستجب للفتوى ومطالب بري الأخرى.

ومن جانب آخر، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح لبنان مهلة حتى 31 ديسمبر 2025؛ لتجريد حزب الله من السلاح.

وتأتي المهلة ضمن تحركات سياسية ودبلوماسية يقودها ترامب في إطار وساطته التي تهدف إلى تهدئة التوتر المتصاعد بين لبنان وإسرائيل، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية واسعة.

كما يستعد الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد محتمل على الحدود الشمالية مع لبنان على خلفية تسريع حزب الله من وتيرة التسليح.