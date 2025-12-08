قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بعد التطوير.. مفاجآت سارة بشأن موعد فتح أبواب حديقة الحيوان للجمهور وأسعار التذاكر

هاني حسين

يترقب ملايين المصريين افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة، بعد العمل على تطويرها بشكل كامل خلال الفترة الماضية.

التشغيل التجريبي العام المقبل 

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم الاثنين، أن بدء التشغيل التجريبي لحديقتي الحيوان والأورمان العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.

وقال الحمصاني ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (إكسترا نيوز) ـ إنه سيتم مراعاة المواطنين خلال وضع سعر تذاكر الدخول لحديقة الأورمان وحديقة الحيوانات عقب الانتهاء من أعمال تطويرهما، وسيتم إعلانه من الشركة المشغلة للحديقتين.


وأضاف أن أعمال التطوير في حديقتي الحيوان والأورمان تستهدف إحياء الحديقتين والحفاظ على الطابع التاريخي التراثي لهما، وتوفير الخدمات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي لتحسين الخدمات المقدمة للسائح والمواطن، والقدرة على الاستمتاع .


وأشار المتحدث إلى وجود خبراء في حديقة الحيوان للحفاظ على سلامة الحيوانات ومتابعة عمليات التطوير، لافتا إلى أن المتابعة وأعمال التطوير حصلت على إشادة من قبل بعض الجهات الدولية خلال زيارتها للحديقتين .

تفاصيل عن أسعار التذاكر 

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان سيتم إعلانها لاحقا من جانب الشركة المشغلة، مع مراعاة التوازن بين التكلفة وإتاحة الزيارة للمواطنين، مؤكداً أن التجربة الجديدة ستكون مختلفة كليا عما اعتاده الجمهور سابقاً، وستشمل خدمات مضافة مثل متاجر الهدايا وتجربة أكثر سلاسة في التنقل بين المساحات المختلفة.


وأشار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن النفق الذي يربط بين الحديقتين سيحوّلهما معا إلى واحدة من أكبر الحدائق الواقعة داخل مدينة على مستوى العالم، ما يسهّل حركة الزوار ويوسّع المساحات المتاحة أمامهم.

ترميم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار 

وأكد أن جميع أعمال الترميم الخاصة بالمباني التاريخية والأشجار النادرة تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، حفاظاً على القيمة التراثية التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، ووفقما استعرضته الشركة المطوّرة، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للحديقتين خلال العام المقبل.

تطوير بمشاركة القطاع الخاص 


ومن جانبه قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تطوير حديقة الحيوان يتم حالياً بمشاركة مجموعة محترفة من القطاع الخاص، بالتنسيق مع جميع جهات الدولة، بما في ذلك الآثار والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى استشاريين مصريين وأجانب.

وأضاف الوزير خلال مداخلة  على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور،أن العمل يشمل كامل مساحة الحديقة البالغة 112 فداناً، وأنه تم الانتهاء من النفق الذي يربط بين حديقتي الحيوان والأورمان، بالإضافة إلى مراحل تطوير بيئات الحيوانات المختلفة ونقلها إلى أماكن مؤقتة لضمان رعايتها بشكل آمن ومناسب.

وأشار إلى أن عملية نقل الحيوانات صعبة وتتطلب تجهيز بيئات مماثلة لتلك التي اعتادت عليها، لضمان راحتها ورفاهيتها، مع تطبيق أعلى معايير الرفق بالحيوان، بمشاركة خبراء من جنوب أفريقيا ودول أوروبية، مضيفا أن مناطق السافانا الأفريقية والآسيوية خضعت لتطوير كامل ضمن خطة شاملة لتقديم بيئة متوائمة مع طبيعة الحيوانات.

وأوضح الوزير أن أعمال ترميم الأماكن الأثرية والتراثية داخل الحديقة مستمرة على قدم وساق، مشيراً إلى أن هناك مرحلة تجريبية لتشغيل الحديقة قبل افتتاحها الرسمي، مع الالتزام بالاعتمادات الدولية من منظمات مثل الاتحاد العالمي للحدائق والاتحاد الأفريقي للحدائق.

وفيما يخص التعاون مع القطاع الخاص، أكد علاء فاروق أن التشغيل سيكون مسؤولية القطاع الخاص بالكامل، بينما ستتولى وزارة الزراعة والإدارة البيطرية الإشراف والمتابعة لضمان استدامة المشروع ورعاية الحيوانات وفق أعلى المعايير، مضيفا أن افتتاح الحديقة سيكون على مراحل بداية من افتتاح جزئي وتجريبي، قبل أن تفتح أبوابها للجمهور قبل نهاية العام المقبل.

حديقة الحيوان اخبار التوك شو الحكومة الزراعة وزارة الزراعة

