متحدث الوزراء: بدء التشغيل التجريبي لحديقتي الحيوان والأورمان العام المقبل

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم الاثنين، أن بدء التشغيل التجريبي لحديقتي الحيوان والأورمان العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.



وقال الحمصاني ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (إكسترا نيوز) ـ إنه سيتم مراعاة المواطنين خلال وضع سعر تذاكر الدخول لحديقة الأورمان وحديقة الحيوانات عقب الانتهاء من أعمال تطويرهما، وسيتم إعلانه من الشركة المشغلة للحديقتين.



وأضاف أن أعمال التطوير في حديقتي الحيوان والأورمان تستهدف إحياء الحديقتين والحفاظ على الطابع التاريخي التراثي لهما، وتوفير الخدمات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي لتحسين الخدمات المقدمة للسائح والمواطن، والقدرة على الاستمتاع .



وأشار المتحدث إلى وجود خبراء في حديقة الحيوان للحفاظ على سلامة الحيوانات ومتابعة عمليات التطوير، لافتا إلى أن المتابعة وأعمال التطوير حصلت على إشادة من قبل بعض الجهات الدولية خلال زيارتها للحديقتين .

