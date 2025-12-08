قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
الفاو: مصر داعم رئيسي لمكافحة الجوع في الشرق الأوسط والعالم
متحدث الوزراء: بدء التشغيل التجريبي لحديقتي الحيوان والأورمان العام المقبل

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني اليوم الاثنين، أن بدء التشغيل التجريبي لحديقتي الحيوان والأورمان العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.


وقال الحمصاني ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (إكسترا نيوز) ـ إنه سيتم مراعاة المواطنين خلال وضع سعر تذاكر الدخول لحديقة الأورمان وحديقة الحيوانات عقب الانتهاء من أعمال تطويرهما، وسيتم إعلانه من الشركة المشغلة للحديقتين.


وأضاف أن أعمال التطوير في حديقتي الحيوان والأورمان تستهدف إحياء الحديقتين والحفاظ على الطابع التاريخي التراثي لهما، وتوفير الخدمات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي لتحسين الخدمات المقدمة للسائح والمواطن، والقدرة على الاستمتاع .


وأشار المتحدث إلى وجود خبراء في حديقة الحيوان للحفاظ على سلامة الحيوانات ومتابعة عمليات التطوير، لافتا إلى أن المتابعة وأعمال التطوير حصلت على إشادة من قبل بعض الجهات الدولية خلال زيارتها للحديقتين .
 

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

وزير الري

الري: إجراءات عاجلة لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه للموسم الشتوي

الدكتور هانى سويلم وزير الري

الري: جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم أقصى الاحتياجات 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس واللقاءات الثنائية والزيارات الميدانية

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

