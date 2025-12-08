قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

موعد تحديد أسعار التذاكر.. "الحيوان" والأورمان تستعدان لاستقبال الزوار بتجربة مبتكرة

هاجر ابراهيم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان سيتم إعلانها لاحقا من جانب الشركة المشغلة، مع مراعاة التوازن بين التكلفة وإتاحة الزيارة للمواطنين، مؤكداً أن التجربة الجديدة ستكون مختلفة كليا عما اعتاده الجمهور سابقاً، وستشمل خدمات مضافة مثل متاجر الهدايا وتجربة أكثر سلاسة في التنقل بين المساحات المختلفة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن النفق الذي يربط بين الحديقتين سيحوّلهما معا إلى واحدة من أكبر الحدائق الواقعة داخل مدينة على مستوى العالم، ما يسهّل حركة الزوار ويوسّع المساحات المتاحة أمامهم.

وأكد أن جميع أعمال الترميم الخاصة بالمباني التاريخية والأشجار النادرة تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، حفاظاً على القيمة التراثية التي تمتد لأكثر من 150 عاماً، ووفقما استعرضته الشركة المطوّرة، من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للحديقتين خلال العام المقبل.

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.. اليوم

