مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

كتب محمود مطاوع

  تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر نوفمبر الماضي، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء ، بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات وكفاءة منظومة عملها على مدار الشهر، وحِرصها الواضح على التدخُل العاجل والتعامل مع الاستغاثات وخاصة الحالات الحرِجة، موجهًا بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية وتقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها بالتعاون والتنسيق المستمرين مع الجهات المعنية، بما يؤكد دور اللجنة المهم في تقديم الخدمات الصحية المتنوعة للمواطنين في جميع المحافظات.

 وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة حرصت خلال شهر نوفمبر الماضي على الاستجابة السريعة والمثلى للمواطنين وفقًا لظروف كل حالة؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1192 استغاثة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. وقد تم التعامل مع هذه الاستغاثات على النحو اللازم.

وأضاف رئيس اللجنة أن التعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات المختلفة التي تم رصدها تضمن إصدار 242 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر الماضي أيضًا، على توفير الإجراءات الطبية لـ 90 حالة للعلاج بالجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 43 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه الدكتور حسام المصري أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 23 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 98 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار شهر نوفمبر.   

 وأفاد رئيس اللجنة بأن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لتوفير الرعاية الطبية تضمنت تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 86 حالة مع تأهيلهم لاستخدامها خلال نوفمبر الماضي. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 3102 مواطن ضمن قوافل اللجنة بمحافظة مطروح وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

مجلس الوزراء اغاثة طبية الاغاثة الطبية بمجلس الوزراء مدبولي

