مصطفى فتحي يهنئ يوسف اوباما بعيد ميلاده

حرص مصطفى فتحي، لاعب نادي بيراميدز على تهنئة زميله بالفريق يوسف اوباما بعيد ميلاده.

وكتب مصطفى فتحي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “كل سنة وانت طيب يا اوبا وعقبال مليون سنة يا اخويا”.

ستوري مصطفى فتحي

وشهدت الفترة الحالية العديد من الأخبار المتداولة حول انتقال يوسف أوباما لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق لصفوف فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم صدي البلد أن يوسف أوباما رحب بالانتقال لصفوف الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات المقبلة في ظل عدم مشاركته مع بيراميدز بشكل مستمر

وأشار المصدر الي تواصل مسؤولي الاتحاد السكندري مع لاعب بيراميدز يوسف أوباما من أجل إقناعه للانتقال لصفوف الفريق قبل مخاطبة بيراميدز بشكل رسمي

وابدي يوسف أوباما ترحيبه بالإنتقال الي صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وليس بصفة نهائية.