أخبار العالم

إيران تبدأ محاكمة مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

فرناس حفظي

أعلنت  السلطات الإيرانية  بدء محاكمة مواطن مزدوج الجنسية، و أوضحت  السلطات في طهران أنه "تجسس لصالح إسرائيل".

 وجاء في البيان أنه اعتُقل خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل، ولم تنشر وكالة أنباء القضاء الإيرانية اسم المشتبه به، لكنها أفادت بأنه يحمل جنسية مزدوجة ويقيم في أوروبا.

 كما أفادت بأنه متهم "بالتعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح النظام الصهيوني". ووفقاً للإيرانيين، "التقى المتهم بعناصر من الموساد عدة مرات، وتلقى تدريبات على أراضيها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اكتشاف شبكة سرية لإدارة الأموال لصالح حركة حماس في تركيا، بتوجيه من إيران.

وأوضح بيان المتحدث باسم الجيش، المقدم أفيخاي أدرعي، أن الشبكة تضم صرافين غزيين منفيين يستخدمون البنية التحتية المالية التركية لأغراض إرهابية.

وأشار الجيش والشاباك إلى أن هذه الشبكة، بالتعاون مع إيران، تقوم بتحويل مئات الملايين من الدولارات لصالح حماس وكبار مسؤوليها.

وتم الكشف عن أسماء ثلاثة من الصرافين، بينهم تامر حسن، المسؤول الكبير في وزارة مالية حماس في تركيا ويعمل تحت قيادة خليل الحية، إضافة إلى الصرافين خليل بروانة وفريد أبو دير.

السلطات الإيرانية مواطن مزدوج الجنسية طهران إسرائيل وكالة أنباء القضاء الإيرانية

