عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 21 فلسطينيا من الضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 64 مستوطنا اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته.



وفي سياق متصل.. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية حيث اعتقلت ما لا يقل عن 21 فلسطينيا.



وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من بلدات عتيل وصيدا وعلار شمال طولكرم، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، و4 آخرين من قريتي بيت سيرا ودير ابزيع غرب رام الله، كما اعتقلت شابا من مدينة الخليل، وشابين من مدينة نابلس، واعتقلت أسيرة محررة من بلدة عرابة جنوب جنين بعد مداهمة منزلها وتفتيشة والعبث بمحتوياته.