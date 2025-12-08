قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالاسم ورقم البطاقة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة
رشا عوني

كارت الخدمات المتكاملة .. ارتفعت معدلات البحث عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة ، ويشمل هذا الكارت تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والخدمات التأهيلية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بشكل مستقل وآمن.

كارت الخدمات المتكاملة

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026

ويمكن للمواطنين من ذوي الإعاقة أو أوليائهم الاستعلام عن حالة كارت الخدمات المتكاملة من أكثر من وسيلة، تشمل:

الطريقةخطوات الاستعلام
الخط الساخنالاتصال على رقم 1444 واتباع التعليمات الصوتية، ثم إدخال الرقم القومي، ليقوم ممثل خدمة العملاء بإبلاغك بموعد صدور الكارت ومكان استلامه.
موقع وزارة التضامن الاجتماعيزيارة الموقع الرسمي واختيار "الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة"، ثم الضغط على خيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة" وإدخال الرقم القومي لمعرفة التفاصيل.
منصة مصر الرقميةتسجيل الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة "بطاقة الخدمات المتكاملة"، ثم إدخال البيانات المطلوبة لعرض حالة الطلب.
بطاقة الخدمات المتكاملة 


 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم
 

يوفر الموقع الرسمي للوزارة https://www.moss.gov.eg/ خدمة "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة" ضمن قسم "الخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة"، ويمكن للمستخدم معرفة حالة الطلب عبر:
- إدخال الرقم القومي كاملًا 
- الضغط على زر الاستعلام
- ظهور تفاصيل حالة الطلب وبيانات الاستلام


خطوات التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- سجل طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالدخول للموقع المخصص للتقديم .. اضغط هنا للدخول

- سجل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- ملئ البيانات الشخصية من خلال استمارة البيانات الأساسية وتأكد من الإجابة بمُنتهى الدقة.

- بعد التسجيل يظهر رقم الطلب الخاص بك، ويرجى الاحتفاظ به.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

- متابعة الطلب بالاستعلام عنه من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب يتم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، وبعدها يتوجه لمكتب التأهيل الذي جرى اختياره في الموعد المحدد.

- وبعدها يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أم لا. 

كارت الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالبطاقة طريقة التسجيل في كارت الخدمات المتكاملة

